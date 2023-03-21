阿富汗學校默默開學 女性依舊被禁止上中學

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（中央社喀布爾21日綜合外電報導）阿富汗學校今天為迎接新學年重新開放，但學生不知道已經開學，學校也沒有上課，成千上萬少女依舊被禁止上學。

法新社報導，阿富汗是全世界唯一禁止女性上中學的國家。

美國領軍的外國部隊撤出阿富汗之後，塔利班（Taliban）於2021年8月重新掌權，實施嚴格的伊斯蘭律法。

多名教師與官員告訴法新社，教育部並沒有公告學校已經開學。

位於阿富汗首都喀布爾的賽達爾納瑟利男子高中（Saidal Naseri Boys High School）教師阿塔依（Mohammad Osman Atayi）說，「我們從校長那裡收到教育部長發布的信函，告知今天開學，但沒有發布公開公告，也沒有學生來上學」。

法新社前往喀布爾的7所學校查看，僅有少數教師和小學生到校，但沒有上課。

根據法新社記者回報，赫拉特省（Herat）、昆都茲省（Kunduz）、加茲尼省（Ghazni）和巴達克珊省（Badakhshan）的學校均重新開放，但同樣沒有上課。

新學年今天和波斯新年諾露茲節（Nowruz）共同展開。在塔利班重掌政權之前，阿富汗人會廣為慶祝諾露茲節，但新執政者不過這個節日。

成千上萬阿富汗少女依舊被禁止上中學。

住在喀布爾的15歲少女海達里（Sadaf Haidari）今年原本應該上11年級。她說，「塔利班從我們這裡奪走了所有東西。我既沮喪又心碎」。

去年3月，塔利班在宣布重新開放學校的幾小時後，立刻禁止女孩上中學。

塔利班領導人一再重申，一旦「條件」允許，就會重新開放女孩上中學，相關理由從取得資金，到依照伊斯蘭路線修改教學大綱，不一而足。塔利班同樣禁止女性接受大學教育。

國際社會與塔利班政府談判提供援助與承認時，都把讓女性受教育列為重要條件。

目前尚未有任何國家正式承認塔利班是阿富汗的合法統治者。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1120321