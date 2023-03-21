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地震陰影下迎齋戒月 土耳其定調「團結」籲分享

2023/3/21 19:08（3/21 19:26 更新）
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全球16億穆斯林將展開神聖的伊斯蘭教齋戒月，從日出起到日落間力行禁食與祈禱。土耳其東南部2月才遭強震重創，宗教事務局特地將今年齋戒月的主題定為「團結」。圖為土耳其民眾於聖索菲亞清真寺前享用開齋飯，攝於111年4月10日中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年3月21日
全球16億穆斯林將展開神聖的伊斯蘭教齋戒月，從日出起到日落間力行禁食與祈禱。土耳其東南部2月才遭強震重創，宗教事務局特地將今年齋戒月的主題定為「團結」。圖為土耳其民眾於聖索菲亞清真寺前享用開齋飯，攝於111年4月10日中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年3月21日
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）全球穆斯林每年都期待神聖齋戒月到來，穆斯林人口逾9成的土耳其也不例外。然而當地東南地區經歷世紀強震又逢洪水，宗教事務局特地將今年齋戒月的主題定為「團結」，呼籲與災民分享擁有的資源。

土耳其東南部2月才遭強震重創，3月15日又受暴雨引發的洪水襲擊。土耳其宗教事務局（Diyanet）成員柏斯庫茲（Idris Bozkurt）19日說，「這個齋戒月（Ramadan），我們將與遭受世紀災難的公民分享我們所擁有的，並支持無家可歸及無助的人」。

他強調，宗教事務局已將今年齋戒月的主題定為「齋戒月與團結」，齋戒月是仁慈、祝福及寬恕的月份，應該獲得正確理解。

「我們將使齋戒月成為與手足分享我們所擁有事物的機會，我們必須做出犧牲，轉移我們的物資和精神資產給需要的人。這當然會透過佈施來完成」。

齋戒月是每年伊斯蘭教曆的9月，對於全球16億穆斯林來說，是一年中最神聖、能提升靈性的時期及改善自己的機會。今年的齋戒月時間從3月22日到4月21日止。

所謂「 齋」，是伊斯蘭教「五功」之一，其他為「唸、禮、課、朝」。根據可蘭經記載，齋戒月期間，穆斯林白天必須頌經請求獲得真主指引，日出到日落之間也有守齋禁食禁飲水的義務，藉此強化與真主的關係。

除了兒童和老人、孕婦、月經期或哺乳期婦女以及生病或旅行的人等不宜齋戒者外，太陽還未升起時，穆斯林就必須在禁食開始前吃下封齋餐（Suhoor）以備一天的能量所需，太陽下山後可恢復正常餐飲作息，包括傍晚的開齋飯（iftar），晚間則可參加「夜間拜」（tarawih）。

齋戒月結束後，將有為期3天的慶祝活動，稱為開齋節。穆斯林通常會早起去清真寺祈禱，並問候朋友、家人及社區中的其他人。這3天將充滿美食及慶祝活動，不但兒童會收到禮物，穆斯林也會裝飾房屋慶祝，或前往墓地向已故的親人表示敬意。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）昨天宣布，2月的連環強震造成土國5萬多人喪生，另有逾10萬人受傷，300萬名災民搬到其他地點棲身。（編輯：周永捷）1120321

#齋戒月
#土耳其
#穆斯林
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