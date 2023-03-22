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韓美軍演告終前北韓挑釁 高強度實戰訓練未受影響

2023/3/22 20:50
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）長達11天的韓美「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演23日將進入最後一天，對此表示劇烈反彈的北韓示威行動卻仍未止息，今天向東海上陸續發射多枚巡弋飛彈，南韓軍方表示正在進行的高強度聯合機動訓練未受影響。

南韓合同參謀本部表示，北韓從今天上午10時15分起陸續從咸鏡南道咸興一帶向東海發射多發巡弋飛彈，稱南韓方提前探知飛彈發射跡象後持續密切監視，美軍電子偵察機RC-135V今早開始也在朝鮮半島上空出沒。

南韓軍方至今尚未公布推測飛彈型號及飛行距離等數據，僅表示是「巡弋飛彈」，韓媒引述軍方消息人士指出，今天發射飛彈飛行距離約達2000公里，不排除可能是被稱為「北韓版戰斧巡弋飛彈」的長程戰略巡弋飛彈KN-27。

北韓通常會在可搭載核彈頭的飛彈名稱前綴「戰略」二字，這類飛彈對南韓不啻為更露骨的威脅。北韓官媒20日報導18、19日進行的綜合戰術訓練時，也強調該訓練是為實質強化國家戰爭遏制力與核反擊能力，並聲稱當時進行戰術核爆模擬試驗成功。

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也有意見認為今天發射的飛彈為地對艦巡弋飛彈KN-19，北韓可能因美國海軍兩棲突襲艦今天抵達釜山作戰基地，選擇試射這種從地面攻擊船艦的飛彈以示警告。

北韓今年以來已發射7次彈道飛彈、3次巡弋飛彈，但南韓將北韓聲稱其中一次發射巡弋飛彈視做假消息。南韓合同參謀本部表示，聯合軍演在穩固聯合防衛態勢下一一順利結束，目前正在進行的高強度戰士護盾野外機動訓練（Warrior Shield FTX）也未受今天北韓挑釁影響。（編輯：黃自強）1120322

#北韓
#南韓
#巡弋飛彈KN-27
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