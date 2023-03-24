法國反年改9度全國抗爭 百萬人上街怒火不減[影]

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法國反退改法第9度全國動員23日登場，也是法案強制通過後首次。示威者手拿標語、高喊口號緩慢向共和廣場方向遊行，參與者高歌、交流，下午時分氣氛歡樂。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月24日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法國反退改法第9度全國動員今天登場，也是法案強制通過後首次。巴黎人數創新高，顯示人民怒火持續延燒。多位受訪者告訴中央社，改革可討論，但無法接受強硬、缺乏社會對話的手段。

法國反退休改革法案第9次動員今天登場，全國各大城街頭湧進大批示威群眾，教師、全國鐵路與地鐵員工也進行罷工，抗議總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲。

國民議會20日針對政府的不信任案進行投票，其中獲跨黨派支持的議案以9票之差遭否決，法案形同通過。

因此今天也是法案通過後首度全國抗爭，加之總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日顧左右而言他的退改演說，對民眾頗有火上澆油的作用，使得巴黎今天動員人數創新高。

23日法國第9次反退改全國抗議登場，不僅各大工會動員，許多學生組織也參與其中。巴黎人數創新高，顯示人民怒火持續延燒，巴黎下午人潮擠進象徵法國大革命的巴士底廣場。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月24日

巴黎下午人潮擠進象徵法國大革命的巴士底廣場，示威者手拿標語、高喊口號緩慢向共和廣場方向遊行。不僅各大工會動員，許多學生組織也參與其中，隊伍浩蕩，氣氛歡樂，音樂不絕於耳。

據巴黎警察局表示，首都動員人數達11萬9000人，為1月底抗爭開始後最高紀錄。根據法國總工會（CGT），全國示威者人數為350萬人；內政部數字則為108萬人，比前一次動員多2倍。

從事機場運輸業的柏多（Marjorie Bertho）向中央社表示，「政府想要強制通過改革，透過憲法第49.3條這項工具，雖是依法國憲法行之，但我們看來並非民主之舉，今天人民上街就為表達不滿」。

身為全國自主工會聯盟（UNSA）成員，柏多指出，多數人都認為改革有必要，「因現行制度已經很久了，有調整必要，時間與社會都變了。而人民今天反對的原因，是由於沒有討論與咨詢。所以要抗議，要求撤回，或許重啟討論好找到共識」。她告訴記者，工會也提出改革建議，卻無人聞問。

從事機場運輸業的柏多（右1）向中央社表示，多數人認為改革有必要，反對原因是由於沒有討論與咨詢。所以要抗議，要求撤回，或許重啟討論好找到共識。她特意表達台灣捍衛自身權利的支持。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月24日

從事傳播業的馬蒂厄（Mathieu）和節目主持人雨果（Hugo）也都同意改革是需要的，反對的是政府強渡關山、不顧人民聲音的態度。

馬蒂厄告訴中央社，他不滿眼前的偽善。「馬克宏說要辯論，卻祭出一堆手段避免對話，很少社會討論。只要求人民做出努力，然而那些享有特殊制度、政治人物等卻不受影響」。

馬蒂厄認為，退休制度改革的辯論是必須的，「因人口老化，未來需更多年金預算。但我們不能讓更多人討論，尋找其他解決方法，而非只是延後退休年齡嗎？」此外他表示曾看過報導，指出法國貧窮線下人口中，有1/3活不到60歲，他們一輩子繳年金，卻無法享用，「做為人民，我們想要協助和保護最弱勢的群體」。

雨果則說，政府提出的數據沒有錯，勞動人口確實減少、退休人士增加，活的時間也更長，所以無法像20年前那般支付年金。「這是可以辯論的，說不定可透過延長繳付保險分攤金或其他方式，但無論如何需經過辯論」。

雨果強調，改革可以討論，政府法案也不全是負面，但強制通過法案的手段令人不滿，「辯論未被尊重，自詡為民主大國的法國竟動用憲法49.3」。

友人羅曼（Romain）表示，在聽到馬克宏22日讓76%民眾拒絕買單的演說後，覺得有義務再次參與動員，「更廣地來說，是人民在這場民主辯論中被對待的方式。我們可以支持或反對改革，但政府對人民聲音的反應真的很不恰當」。

馬蒂厄（右1）和雨果（中）也都同意改革是需要的，反對的是政府強渡關山與偽善。他們批評馬克宏不顧人民聲音的態度，只要求人民做出努力，權貴卻不受影響。羅曼（左1）則表示，不滿人民在這場民主辯論中被對待的方式。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月24日

有趣的是，柏多和雨果聽聞記者來自台灣，都主動表示支持台灣面對鄰國威脅，且法國和台灣共享民主，可彼此學習。柏多說，「法國和台灣友好，台灣也需要民主與捍衛自身權益」；雨果則表示，「面對中國多年的衝突，大力支持台灣，不要放棄」。

法國總工會的克里斯黛（Christelle）持不同看法，她認為法國年金沒有破產危險，「他們只是想多拿些錢，繼續給企業股東。想敲詐勞工是不可能的，我們不會放棄，直到法案撤回」。

然而，隊伍前端在通過共和廣場往巴黎歌劇院前進後氣氛變調，出現上千名極端團體「黑塊」（Black Bloc）與破壞者，部分商家遭砸、書報攤被縱火。警方投擲煙霧彈，並多次爆發衝突，傍晚時分情況混亂，最終至少58人遭逮。柏納今晚在推特上譴責，暴力「無法接受」。

左翼領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）慶賀今天動員成功，稱「寫下法國社會史的新頁」。

工會也在今晚宣布，將於3月28日舉行第10次反退改全國動員。（編輯：楊昭彥）1120324

總統馬克宏推動退休制度改革的方式引發多數法國民眾怒火，23日遊行現場許多人諷刺馬克宏為「國王」，批評他無視民意。圖為學生組織製作抗議道具，馬克宏化身女王蜂，吸食人民血汗。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月24日