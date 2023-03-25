馬克宏退休金改革訪談中途摘手表 價格引熱議[影]

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影片來源：La Repubblica

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國總統馬克宏日前受訪談退休制度改革，眼尖觀眾發現他在中途卸下據稱要價新台幣260萬元的豪華手表，使得他又被譏為「富人總統」；但法國媒體指出，這款表售價為7萬多元。

馬克宏（Emmanuel Macron）在2017年與2022年競選期間，都把退休金制度改革當作政見主軸之一。法國政府上週動用憲法第49.3條，繞過國民議會表決，逕行通過改革法案，各大工會和反對黨矢言繼續抗議。

法國各地昨天有上百萬人抗議馬克宏政府將退休年齡從62歲提高到64歲，工會甚至宣稱有300萬人。

馬克宏受訪的節目在示威前一天播出。根據影片，訪談進行10分鐘左右，可以聽到馬克宏把前臂擱在桌上時，發出咚的一聲，然後他把手放到桌面下片刻，再伸出來時，表已經不在他手腕上。

英國「衛報」（The Guardian）、義大利「共和國報」（la Repubblica）報導，部分人士指責馬克宏在這場訪談中表現「傲慢」、「蔑視」大眾疑慮。批評者今天聲稱，馬克宏卸下的手表價值達8萬歐元（約新台幣260萬元），進一步在社群媒體上點燃民眾怒火。

激進左派「不屈法國」（La France Insoumise）國會議員安拉尼（Farida Amrani）說：「富人總統的稱號從來沒有這麼名符其實。」

目前不確知馬克宏這款手表到底價值多少。但法國新聞電台（FranceInfo）提到，這款表出自法國品牌「柏萊士」（Bell & Ross），價格為2400歐元（約新台幣7萬8500元）。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）發布聲明表示：「總統摘下手表不是為了隱藏，而是因為它重重敲在桌子上。社群媒體流傳的影片開始前數秒鐘，聲響清晰可聞。」

馬克宏周圍一名消息人士告訴法國媒體，馬克宏「超過一年半以來經常戴這支手表。從他的Instagram帳號和（攝影師）德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）所拍的官方照片都可以看到這支表…他也在其他場合戴這支表，例如2022年卡達世界盃足球賽決賽，以及去年12月赴美國華府國是訪問期間」。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120325