法政府挺過不信任投票 馬克宏籲反年改示威者冷靜

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圖為巴黎示威者17日在協和廣場高舉馬克宏塗鴉人像表達不滿。（路透社）

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國政府驚險挺過國會針對提高人民退休年齡的不信任投票後，總統馬克宏顯露不受批評的態度，但因憤怒的抗議者繼續走上街頭示威施壓，他呼籲民眾冷靜下來。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）無視反對者籲求，即使面對抗議潮擴大、導致數以百萬計示威者湧上街頭，他仍表示不會有政府改組、不會有新的國會選舉，也不會就其爭議性的退休金改革舉辦公投。

根據與會人士描述，馬克宏與政治盟友會面時說：「我們正面臨一個時刻，在這個時刻我們必須冷靜、緩和下來，去實地聆聽人民的怨言。」

然而，數千群眾聚集在巴黎市中心和其他城市再進行一夜的抗議，馬克宏對此表示「聚眾鬧事戰勝不了人民代表」。

警方在巴黎向抗議者發射催淚瓦斯，抗議者則向警方投擲物體。警方昨晚羈押200多人後，今晚擴大逮捕抗議人士。

上週，政府決定動用憲法第49.3條，在未經國民議會表決下，強行通過退休金改革法案，讓民眾怒火高漲。

馬克宏的中間派政府昨天在國會兩度驚險挺過不信任投票，為法國將人民退休年齡由62歲提高至64歲的立法生效鋪平道路。

極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天警告馬克宏，他正將國家推向「社會爆炸」的邊緣。

律師、地方行政官員和若干政界人士控訴，警察為遏制反政府抗議而任意進行逮捕。

專精人權和自由領域的律師坎普夫（Raphael Kempf）說：「刑法被政府用以阻擋示威者行使其示威權。」

巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）告訴法國電視台BFMTV：「並無不正當逮捕。」

法國總統府表示，馬克宏在當地時間明天下午1時將接受電視現場專訪，預料他將捍衛改革措施，並為他第二任剩餘的4年任期凝聚聲勢。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120322