法國反年金改革示威 2024奧運工地遭工會斷電

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國總工會能源部門秘書長梅內普立耶今天表示，2024年巴黎奧運選手村多處工地和數據中心的電力及天然氣供應，已遭工會成員切斷，藉此施壓當局撤回具爭議的年金改革計畫。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府擬實施年金改革計畫，將退休年齡從62歲延長至64歲，並加強全額退休金請領規定，以防年金體系陷入財務赤字窘境。

消息一出，隨即在全國引發工會大罷工以及群眾示威，要求政府放棄年金改革計畫，法國當地交通運輸及公共服務全面癱瘓，迄今已邁入第3天。

強硬派法國總工會（CGT）能源部門秘書長梅內普立耶（Sebastien Menesplier）說：「面對拒絕讓步的政府，我們也拒絕讓步。」

他還說：「我呼籲政府和總統負起責任：撤回你們的改革計畫，電力和天然氣工人將為政府部門及公眾利益服務。」

斷電行動當下，約有300名員工到場響應，他們對4條關鍵電纜動了手腳。有些人戴著兜帽並將雙手高舉、點燃煙霧彈，讓人無法透過監視錄影機看到是誰切斷電源。

供電業者隨後趕緊透過遠端作業，恢復受影響區域的供應。

法國總工會表示，法國國家體育館（Stade de France）的電力也被切斷；不過，配電公司Enedis表示，工會沒有成功切斷體育館電力，電源被切斷的地方是體育場周邊的商業區，還有位於巴黎低收入郊區聖丹尼（Saint-Denis）的奧運村建築工地。

法國國民議會的上下兩院最遲將於3月中或3月26日前，就年金改革法案進行表決。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120310