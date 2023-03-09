更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 國際

法國參院通過延至64歲退休 馬克宏年改首度勝利

2023/3/9 20:59（3/9 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國參議院9日通過將法定退休年齡從62歲提高至64歲。圖為1月19日巴黎民眾抗議政府的年金改革計畫。（中央社檔案照片）
法國參議院9日通過將法定退休年齡從62歲提高至64歲。圖為1月19日巴黎民眾抗議政府的年金改革計畫。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國參議院今天上午投票贊成將法定退休年齡從62歲提高至64歲，這是總統馬克宏年金改革計畫的第一次勝利，這項年金改革計畫已引發全國各地的抗議和罷工。

路透社報導，由法國保守派共和黨（Les Republicains）主導的參議院有201名議員投票支持改革法案中、有關退休年齡上修至64歲的關鍵第7條條款，而投票反對的有115名議員。

法國參議院預計在本週稍後批准改革法案的其他條款。然後，改革法案將在下週提交給參議院和國民議會（下議院）兩院議員共同組成的調解委員會，以便達成共識。

法國自由派政治人物在投票後表達了憤怒。

法國社會黨議員魯賓（Monique Lubin）告訴勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）：「你的名字將永遠與這項讓法國倒退近40年的改革綁在一起。」

工會誓言透過抗議和罷工向政府施壓。

在大規模抗議後，燃料供應、火車和飛機航班昨天連續第2天中斷。

主要的海港也被封鎖，因為碼頭工人也加入輪流罷工行列，他們試圖說服總統馬克宏（Emmanuel Macron）改變他所倡導的改革法案。

馬克宏將年金改革當作其政策的核心，法國政府認為，提高退休年齡和管控領取全額年金的要求對防止年金破產非常重要。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120309

影片來源：FRANCE 24 English
#年金改革
#法國
#馬克宏
延伸閱讀
7成法國人反年金改革 寵壞的孩子或社會分配主義捍衛者？馬克宏年金改革掀抗議潮 法國127萬人上街吶喊法國拚改革避免年金破產 退休新制5大重點一次看法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
馬克宏
馬克宏：墮胎自由權擬加速納入法國憲法法國大罷工反年金改革計畫 逾百萬人上街抗議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族