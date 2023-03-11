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法國反年改第7度全國示威 罷工釀街頭垃圾堆積

2023/3/11 22:07（3/11 22:17 更新）
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法國11日面臨第7場反年改全國示威，一名女子在隊伍中拿著標語。（路透社）
法國11日面臨第7場反年改全國示威，一名女子在隊伍中拿著標語。（路透社）
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國今天面臨第7場反年改全國示威，以抗議總統馬克宏不受歡迎的年金改革計畫。為此發起的不間斷罷工，已經影響到法國的煉油廠、大眾運輸及垃圾清運。

路透社報導，法國反年改運動自1月底開始以來，工會聯盟持續展現罕見團結，盼維持對政府施壓以撤回提案。改革的最重要措施，是將退休年齡延後2年至64歲。

根據法國內政部的數據，今天全國預定有200多場示威遊行，預計最多會有100萬人參加。法國國會參議院目前持續審理年金改革法案，有可能在明天晚間對內文進行表決。

在土魯斯（Toulouse）、尼斯（Nice）等一些法國大城市，今天的遊行將從當地時間上午10時開始進行；首都巴黎的遊行則預定從下午2時展開。

法國政府數據顯示，7日全國有128萬人走上街頭反年改，是抗議行動開始以來人數最多的一次；工會則估計當天示威人數達到350萬。

從民調來看，大多數法國選民反對馬克宏（Emmanuel Macron）的計畫；但只有略過半民眾支持罷工。

法國石油業巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）的一名發言人告訴路透社，他們在法國的煉油廠及儲油設施持續面臨罷工。法國國家鐵路公司（SNCF）也預警，這週末全國與地方鐵路交通仍會嚴重受影響。

至於在巴黎，垃圾也繼續在街頭堆積。法國媒體報導，當地居民表示，已經有越來越多老鼠出現。（譯者：張正芊）1120311

不間斷的罷工影響垃圾清運，大量的垃圾堆積在街頭。（路透社）
不間斷的罷工影響垃圾清運，大量的垃圾堆積在街頭。（路透社）
#法國
#年金改革
#馬克宏
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