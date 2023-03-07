法國工會卯勁反對退休金改革 罷工恐致多地癱瘓

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）力倡退休金制度改革，引發廣大爭議。各大工會準備今天與馬克宏攤牌，同時規劃發起新一波罷工和抗議活動。

法新社報導，反對改革的數個工會矢言癱瘓國家。政府擬議中的改革措施包括把退休年齡從62歲提高到64歲，並延長勞工領取全額退休金所須提撥款項的時間。

法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）昨天接受France Inter電台訪問時說：「我號召全國所有反對退休金改革的勞工、公民和退休人士挺身而出，大舉抗議。總統不能（對示威）充耳不聞。如今有一場龐大的社會運動…必須要有政治回應。」

馬克宏去年競選連任時，把退休金改革計畫當作政見主軸。法國內閣表示，這些變革對於防止退休金制度在未來數年陷入赤字來說非常重要。

但法國政府面臨國會和人民的激烈反對，根據民調機構Elabe昨天公布的調查結果，全國近2/3受訪者支持示威活動。

各大工會警告，今天起，大眾運輸系統將輪流罷工，有些地區可能陷入癱瘓數週。

匿名消息人士說，警方預期今天全國逾260個地點會有110萬到140萬人上街抗議。

法國民眾自今年1月中旬開始訴諸街頭抗議。若今天示威人數真達到140萬人左右，將超越這波行動迄今最多人響應的1月31日，根據官方統計，當時有127萬人上街。

近期數次示威發生在2月，參與人數較少，但各大工會都認為民眾今天將重返街頭，因為全國都已結束長達數週的學校假期。

示威行動已於今天凌晨開始，公路資訊服務系統通報，約100名抗議群眾於凌晨1時起就封鎖法國西部勒恩市（Rennes）的一條國道。

一名法新社攝影師描述現場情況緊張，道路被火焰、家具甚至融化的購物車堵住，約50名鎮暴警察在待命。

態度強硬的法國總工會（CGT）在推特（Twitter）發文表示：「在勒恩路上、惹內維耶（Gennevilliers）港口、盧恩（Rouen）圓環、加油站等地，3月7日罷工的守夜行動已經開始了。」

各大工會在今天罷工行動之前就矢言要讓全國「動彈不得」。

預料僅有1/5區域火車和高速列車運行，還有一名代表煉油廠員工的工會領袖揚言要讓法國經濟「垮掉」。學校教師也準備罷工。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）昨晚在法國第5電視台（France 5）節目中說，她尊重人民示威的權利，但工會領袖號召民眾打垮經濟，這是「不負責任」的說法，主要受害的會是「最弱勢」的群體。

法國政府表示，為了在2030年之前讓退休金制度擺脫赤字，必須實施改革。其他歐洲國家的退休年齡大多訂在65歲以上，法國政府的提案將使法國制度跟上這些國家。

在保持緘默數週之後，馬克宏上月說，「沒有奇蹟般的」解決辦法可以保障未來的退休金，「想要維持制度繼續運作，就必須工作更長時間」。

工會則認為，擬議中的措施並不公平，早早投入職場的低技術勞工會在累人的勞動中受到重創。

跟據Elabe調查，56%的受訪者支持輪流罷工；59%贊成癱瘓國家。

法國國民議會就這項改革法案激烈辯論兩週，最終連關於提高退休年齡的表決都沒達成。如今輪到參議院討論這項法案。

參議院昨天開始辯論，一直戰到今天凌晨3時多，握有多數席位的右派否決了左翼有關退休金制度資金來源的替代方案。辯論將於下午2時30分重新開始。

馬克宏的中間派政府希望在右派幫忙下通過改革法案，避免動用一項有爭議的機制，即繞過國會表決、強行通過法案，此舉可能會引發更多抗議。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120307