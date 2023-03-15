法國年金改革進入最後階段 工會罷工最後一搏

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國今天將再度面臨年金改革所引發的罷工行動；儘管這項改革計畫備受爭議，還引發國內連月抗議聲浪，總統馬克宏（Emmanuel Macron）似乎仍將執意推行。

法新社報導，隨著法案在國會進入最後階段，工會準備再度施壓政府和國會議員，要他們放棄這項將退休年齡從62歲提高到64歲的法案。

群眾上次抗議是在11日，當天人潮比先前少，鐵路、煉油廠和公部門勞工上週的罷工活動並未如工會期望那樣使國家癱瘓。

政府和工會對峙迄今最明顯的影響，是巴黎街頭堆滿垃圾，因為垃圾清潔工和道路清掃人員已停止幹活。

交通部長波恩（Clement Beaune）昨天說：「公共運輸被打亂的程度不會和先前抗議那些天一樣。」

最大的未知數在於馬克宏的少數政府能否在下議院「國民議會」（National Assembly）獲得所需票數，這需要在野的共和黨（LR）支持，才能通過立法。

國民議會和參議院最快可能於16日進行聯合表決。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120315