強行通過年改 法國政府面臨不信任投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國總統馬克宏政府16日動用憲法第49.3條，繞開國會下議院表決而強行通過爭議性退休金改革法案。在野黨今天將發動不信任案，各地抗爭也升溫。

法新社認為，馬克宏先前僅偶爾就退休金改革發表公開評論，但繞開國會強行通過法案將讓他在連任還不到1年時再遇另一最重大挑戰。

馬克宏的退休金改革法案16日在國會面臨決戰日，但在下議院的國民議會最終投票表決前因執政黨團對投票結果沒把握，由總理柏納（Elisabeth Borne）在最後一刻宣布動用終極武器—援引憲法第49.3條，終止辯論且不須投票，法案視為通過。

法國各地今天都發生示威，抗議有增無減；反對派議員今天也提出不信任動議對行政部門還以顏色。法國憲法第49.3條在法案強制通過後，賦予反對陣營24小時提出不信任動議，若動議通過內閣必須總辭、法案撤銷。

年改法案因將法定退休年齡從62歲延後至64歲，在法國當地極不受歡迎。

由議員彭謝（Bertrand Pancher）發起的不信任動議獲泛左派NUPES聯盟及獨立議員連署。彭謝說：「表決不信任動議能讓我們擺脫一場深層的政治危機。」

極右翼的國民聯盟（RN）雖也提出不信任動議，但因預料得票會更低，他們已表態會支持彭謝的不信任動議。

不信任動議定提出後，料22日之前會進行表決；國會消息人士告訴法新社，國會將於20日先展開辯論。

不信任動議需要約半數右翼反對派的共和黨人支持，這個可能性並不高，外界預料馬克宏政府應能挺過不信任表決。

現年45歲的馬克宏在去年春天競選連任時就把退休金改革列為重點政見；除將退休年齡延後，法案還要增加領取全額退休金的在職年限。但馬克宏的執政黨在去年6月下議院國民議會選舉裡失去過半優勢。

法國頗具影響力的世界報（Le Monde）警告，馬克宏目前無疑在玩火。

繼1月中之後，法國各地今天又爆發新一波反對退休金改革的示威；而火車、學校、公立機關與港口等運作早從1月起，就不時被抗議引發的罷工間續打斷。（譯者：陳亦偉）1120318