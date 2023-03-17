7千人抗議法國退休改革法案 警方施放催淚瓦斯

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）為抗議法國政府的退休改革法案，大約7000人今天自發性聚集在巴黎協和廣場（Place de la Concorde），一同參與未事先規劃的示威，警方施放催淚瓦斯加以驅離。

成排員警拿出盾牌和警棍，朝協和廣場前進，而在廣場中央冒出火光後，警察還發射了水砲。

法新社記者目擊，員警衝向示威者，並使用催淚瓦斯，把廣場上和通往國民議會（National Assembly）橋樑上的抗議者趕走。

路透社記者則目擊有人朝警方扔擲石頭，警方衝散抗議人群。

多數示威民眾在晚間8時30分（格林威治時間19時30分）已離開廣場。警方表示他們逮捕8人。

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示威地點隔著塞納河（Seine）與國民議會相望。而法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天在國民議會開議前，宣布動用憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，退休改革法案立即視為通過。

這份極度不受歡迎的年改法案將法定退休年齡從62歲延後至64歲。反對黨將可於明天下午3點之前提出不信任動議，以此決定退休改革法案，乃至柏納內閣的命運。（譯者：楊昭彥）1120317