法總理強制通過退改法引怒火 政治危機一觸即發

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）法國國民議會今天原將投票表決退休改革法案，但由於執政黨擔心沒掌握多數，因此開議前宣布動用憲法第49.3條，強制通過法案，引發朝野怒火，民眾立即聚集抗議，政治危機恐一觸即發。

今天是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）退休改革法案在國會兩院的決戰日。下午國民議會最終投票表決前，由於執政黨團對投票結果沒有把握，因此在最後一刻宣布動用終極武器—憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，法案立即視為通過。

這份極度不受歡迎的年改法案將法定退休年齡從62歲延後至64歲，儘管政府在事前多次表示不願動用憲法49.3，但眼見未確定掌握多數，仍決定孤注一擲，進行政治豪賭。

因為憲法第49.3條在法案強制通過後，同時賦予反對陣營24小時提出不信任動議，若動議通過，內閣必須總辭、法案撤銷。

總理柏納（Elisabeth Borne）下午國民議會開議時，在反對派抗議高歌聲中宣布，「幾票的不確定性籠罩，我們不能冒讓175個小時國會辯論化為泡影，以及上下兩院共識破裂的風險。依據你們的改革與國會討論的法案，我準備好承擔我的責任了」，也就是動用這項憲制手段。

馬克宏則表示，他的政治意願是交由投票表決，但若國民議會投票不通過，「對財政、經濟的風險會太大」。

此決定引發朝野震動與反對黨怒火。激進左派不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）對法媒表示，退改法案「沒有任何國會正當性」，並支持向政府提出不信任動議，「政府多數在我們眼前崩垮」。

極右派國民聯盟議員雅各貝利（Laurent Jacobelli）砲轟動用49.3法條「是政府的失敗，傷害民主。總統緊抓著他的改革，就像被寵壞的小孩之於他的玩具」。他也宣布，極右派會投票支持不信任動議。

原本多數支持法案的右派共和黨議員也覺不妥，馬赫雷（Olivier Marleix）在推特上譴責，「共和黨很遺憾國民議會不能就涉及所有法國人的改革進行投票」，認為此舉「缺乏社會對話」。

共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）稍後則表示，「這是深層的制度危機」，但宣布不參與任何不信任動議，「不想在混亂中增加混亂」。

傍晚4點多，政府宣布後，越來越多抗議人潮在工會的號召下，聚集到與國民議會隔著塞納河相望的協和廣場。

臨時行動動員速度驚人，一小時內就出現法國總工會（CGT）等工會組織，許多反對黨議員也親自參與抗議示威。

上千人隨後在塞納河畔與香榭大道旁巷弄遊行，高唱「這將引爆」，抗議政府使用憲法第49.3條。警方立即動員，與示威者間氣氛緊張，預示著法國的政治危機與社會運動恐怕升級。

這是柏納第10度動用憲法49.3條，也剛好是法國第五共和成立以來第100次有總理對一法案採用此憲法武器。反對黨將可於明天下午3點之前提出不信任動議，以此決定退休改革法案，乃至柏納內閣的命運。（編輯：楊昭彥）1120317