7成法國人反年金改革 寵壞的孩子或社會分配主義捍衛者？

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近日法國民調顯示，法國69%受訪者反退休制度改革，且有增加趨勢。許多民眾表示，不反改革，但拒絕只向受薪階層開刀，應同時向企業雇主增稅。圖為1月19日反年金改革巴黎抗議遊行現場，人山人海。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年2月6日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）法國年金改革法案6日進入國民議會審查，街頭與國會角力不斷。據法國公眾意見機構（IFOP）4日數據，69%受訪者反對退休制度改革，且有增加趨勢。外人似乎難以理解，法國人在堅持反對什麼？

「2天一抗議、5天一罷工」，是法國目前真實的狀況。法國2月寒假，全國工會、黃背心在各城市輪流示威，罷工陣線涵蓋教師、醫護、交通等。政府多用力推退制改革法案，民間的反抗力道就有多洶湧。

1月19、31日的罷工才結束，工會馬上宣布2月7、11日，一週內再兩次全國罷工，雖然規模沒有2019年12月「史詩級無限期大罷工」般風起雲湧，但動員頻率與力道仍沸騰民心，誓使政府退讓。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）依2017年競選政見，由總理柏納（Elisabeth Borne）於1月10日提出年金改革綱要，其中最主要、也最遭工會「撻伐」的便是把法定退休年齡從62延後至64歲。

年金改革綱要也包括：為領取全額退休金而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前；取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度；新進人員未來將採用一般退休制等。

1月19日的巴黎抗議遊行現場，左翼法國總工會（CGT）透過擴音器高唱多首流行歌改編的抗議歌曲，「我們不想工作累死，要60歲退休」、「我要健康退休」、「富人是馬克宏的心肝」、「我們堅守到底」等，嘲諷政府、表達不滿。

影片來源：FRANCE 24 English

●「被寵壞的孩子」或「社會分配主義捍衛者」？

作為多年來觀察法國年金改革與抗議浪潮的外國記者，一方面是佩服國民對於罷工權的尊重，另一方面則是不斷翻閱分析找尋答案：退改是否真的必要？法國人的怒吼是否合理？馬克宏版本的改革，是否失當？

巴黎人報（Le Parisien）報導幾位歐洲駐法特派對退改抗議的看法：驚訝、不解、挖苦，也帶點羨慕。義大利中間派的共和報（La Repubblica）特派基諾里（Anais Ginori）說：「我們退休年齡是67歲...當初法國大選時有候選人甚至提出要回到60歲，感覺不切實際。」

德國退休年齡也將於2027年前逐步延至67歲，同樣引發抗議，德國中間偏左「時代週報」（Die Zeit）特派克魯帕（Matthias Krupa）驚訝發現，重新平衡負債制度與人口紅利失衡的論述，竟在法國起不了作用，「2000年代初，德國總理施若德進行改革，雖也經歷激烈辯論與抗議，相同論點卻被德國人接受」。

英國「經濟學人」駐巴黎特派派德（Sophie Pedder）在推特（Twitter）上羅列法國國內生產毛額（GDP）成長高於鄰國、通貨膨脹率低於歐盟平均、失業創新低等數據，稱「不快樂的法國」，諷刺法國人總愛抱怨。衛報（The Guardian）記者亨利（Jon Henley）則指出，「英國最低年金約每月700歐元（約新台幣2萬2684元），65歲才能領...且正在延後至67歲。英國人因此很難理解，只是從62延到64歲，法國人竟如此反對！」

也有少部分法國民眾將同胞形容為「被寵壞的孩子」，酸法國人「住在天堂卻自以為活在地獄」。

圖為1月31日示威者投擲催淚瓦斯。（路透社）

●法國人的「可以...但是」

除了全力反對退制改革的左翼不屈法國（LFI）支持者外，多數民眾對改革的態度都是「可以...但是」（oui...mais），即同意年金改革可能有必要，但反對馬克宏政府的版本。

要理解他們的心態，必須先了解法國社會福利的傳統原則在於「財富再分配」，即「收入多則付出多」，減少貧富差距。

法國總工會（CGT）成員貝爾（Sylvie Bayle）19日遊行時向中央社強調，還有其他改革、開源方式，如向企業徵稅、增收資本獲益稅、銀行利息與上市股票等。換言之，他們認為，要填年金缺口，不應只向勞工開刀。

改革法案宣布近一個月，國民議會6日開始審理改革法案，各黨派提出上千條修正案，辯論攻防熱點包括：

◆提高每月分攤額，以維持62歲退休？

馬克宏第一任原想把年限延至65歲，引發各界反彈。柏納強調，為避免年金破產，64歲改革勢在必行。歐洲生態綠黨（EELV）與部分工會提議，調高勞工與雇主每月繳納的分攤額即可保年金制度無虞，不需延後退休。然而柏納向法媒表示，「不增加工作代價」是政府的「底線」。

◆「長期職涯」機制，爭取盟友的關鍵妥協

改革法案提出「長期職涯」機制，讓20歲以前進入職場的勞工，在繳納足夠年份扣繳的前提下，得以在法定年齡前退休。但法定年齡前是幾歲？按政府算法，21歲前投入職場的勞工，需繳納超過43年稅金年金才不會被扣減。

對執政黨的退改盟友共和黨（LR）而言，這是「不公平」的，更是「不可退讓的底線」；而在失去國會絕對多數的情況下，拉攏共和黨議員是法案通過不可或缺的關鍵。

施壓顯然奏效，柏納在「星期日報」（JDD）5日的專訪中表示「聽到要求」，承諾修改法案，讓所有人都只需繳相同年份稅金；18歲前開始工作納稅者，更可能於60歲退休。

◆女性越改越弱勢？

由於多數女性會因生育子女而中斷職涯，因此為領取完整退休金，女性恐怕須比64歲更晚退休，惡化男女平權。部分右派議員提出修正案，希望每生一個孩子就能免繳2季度分攤額以彌補不公。

對此柏納在之前專訪中表示，關注女性職場困難，可在國會辯論中進一步討論修正措施。

此外，法國55到64歲就業人口低於歐盟平均，因此企業聘雇「資深勞工指數」等問題皆有待6日開始的國民議會審查中辯論，預計到2月17日午夜截止，並移交至參議院審查。

最具爭議性的法案第7條延後退休年齡至64歲是否真如政府所言無商量餘地？或是政府面對街頭民眾抗議，最終如2018-19年改革時選擇退讓？執政黨與右派的結盟，是否穩固到能抵擋左翼聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）與8大工會的強力攻勢？

這是場政治博弈、階級攻防，也是街頭與艾里賽宮（Elysée）間的持久戰。無論如何，傳統中央集權國家法國，是否會因人民怒吼而動搖，或許一個月內便能見真章。（編輯：郭中翰）1120206