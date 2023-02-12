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法國數十萬人反年金改革上街示威 工會揚言加強罷工力道

2023/2/12 15:11（2/12 17:28 更新）
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法國巴黎大批民眾11日走上街頭，抗議總統馬克宏年金改革計畫。（路透社）
法國巴黎大批民眾11日走上街頭，抗議總統馬克宏年金改革計畫。（路透社）
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國數十萬人今天走上街頭，這是他們抗議總統馬克宏年金改革計畫活動的第4天；工會警告，政府若不放棄改革計畫，他們將加強罷工力道。

與過去3天示威活動不同的是，這次沒有號召全國性罷工。但巴黎第2座機場的空中交通管制人員突然宣布罷工，導致半數航班取消。

馬克宏（Emmanuel Macron）及其政府欲把領退休金的年齡從現行的62歲提高到64歲，但改革遇到兩大挑戰，一是要克服街頭的阻力，二是讓法案在國會過關。

法國總工會（CGT）表示，光是在巴黎就有50萬人參加示威，全國有超過250萬人怒吼。

法國內政部則說巴黎有9萬3000人抗議，全法有96萬3000名人走上街頭。內政部提供的數字則通常較低。

法國其他城市也出現了示威活動，電視畫面顯示警方在法國西部的勒恩（Rennes）動用水砲。

法國首都的抗議群眾走傳統抗議路線，從共和廣場（Republic Square）一路挺進民族廣場（Nation Square），標語寫著：「向延長工作年齡說不。」

抗議過程發生有汽車和垃圾桶遭人翻倒、放火焚燒的事件，氣氛緊繃，使得警察不得不拿著防暴盾出手干預。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120212

#法國
#馬克宏
#法國內政部
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