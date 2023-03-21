法內閣9票之差挺過不信任案 退改法通過怒火延燒

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）法國國會今天舉行內閣不信任投票，政府以9票之差慘勝，不受歡迎的退休制度改革法案幾乎等同通過。雖保住內閣與法案，但政府正當性大受動搖，反對派怒火延燒誓言戰鬥到底。

面對法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，反對黨依法提出不信任動議企圖反制，並在今日投票表決，其中獲跨黨派支持的議案以9票之差遭到否決，反對黨未能如願推翻政府、撤回法案。

根據憲法，通過不信任案須取得國民議會過半票數，即287票，而中間黨團「自由、獨立、海外與地方」（Liot）提出，擁有左翼、甚至部分右派與極右派議員支持的動議獲得278票。

這份旨將法定退休年齡從62歲延至64歲的退制改革法案引起多數法國人不滿，儘管以些微之差挺過危機，部分議員仍認為柏納可信度與支持度已受重創。極左派不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）向媒體表示，「總理顯然應帶著她的改革一起辭職」。

極右派國民聯盟（RN）的不信任動議只獲得94票，由於皆未能推翻內閣，退休制度改革法案幾乎可視為通過。

投票後柏納在推特寫道：「我們完成了這個對國家極其重要改革的民主進程。懷著謙卑與感謝，我盡到了我和政府的責任」。負責法案的勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）則在推特上慶賀改革通過，「我們專注於法案的執行，尋求給投保者的最好條件」。

社會黨主席弗和（Olivier Faure）在內的左翼政治人物一致呼籲撤回法案並揚言將「持續戰鬥」。弗和聲稱總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成社會與政治危機，「國家遭到癱瘓，總統被孤立」。

反對黨極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）要求「新政府」，「若馬克宏不這麼做，危機就不會解除」。她希望採取最直接的民主途徑，也就是公投。

普拉迪耶（Aurélien Pradié）是少數支持不信任動議的右派共和黨（LR）議員，他指出，「顯然如今政府面臨正當性問題」，並認為若不撤銷法案，「就無法重建社會、政治與民主對話」。

法國總工會（CGT）在新聞稿中表示，不信任投票的失敗「不會削弱勞工的決心」，並呼籲「加強動員」，即大規模長期罷工與示威。23日法國將舉行自1月底起反年改運動的第9次全國動員。

人民對法案與政府推進方式的怒火持續延燒。晚間法國各大城市都出現自發性示威活動。巴黎市街道湧進抗議民眾，邊遊行邊高唱口號；大批警力戒備，以胡椒噴霧驅散示威者，衝突一觸即發。

過去幾週以來，發動公投也是部分議員尋求對抗退改法案的方式，反對黨也於今天啟動最後途徑。

國民議會投票前，議會主席布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）宣布，已向檢視法案合憲性的憲法委員會遞交共產黨提出的「共同發起公投」要求，主旨為「法定退休年齡不得超過62歲」。

在獲國會兩院1/5議員支持後，將由憲法委員會即日起於一個月內審核；接著須於9個月內獲得1/10選民，也就是487萬人連署。

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但尷尬的是，由於憲法第11條規定共同發起公投「不得企圖撤銷生效不滿一年的法案」，因此時間緊迫，若憲法委員會無法在法案上路前完成審核，則公投也無法啟動。

政府以9票之差保住位子與退改法案，但此次慘勝為執政黨留下不可忽視的傷痕。一位執政黨議員苦澀地向費加洛報（Le Figaro）坦言，「政府將幾乎永遠背負不正當性」；另一位議員則說，「差距太小，不足以確保未來推進。我們已經在討論柏納下台了」。（編輯：陳彥鈞）1120321