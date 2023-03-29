法國反年改10度全國抗爭 示威者縱火警祭催淚瓦斯驅離

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法國政府推動年金改革，數以萬計的法國民眾28日走上街頭，抗議者和警察爆發新的衝突。（路透社）

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）數以萬計的法國民眾今天走上街頭表達他們對總統馬克宏推動退休改革的憤怒，抗議者和警察爆發新的衝突。這次年金改革在法國國內掀起巨大爭議，成為馬克宏的重大政治危機。

法新社報導，由於法國政府推動年金改革，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，工會自1月中以來已經第10度展開全國抗議和罷工。

反年金改革抗議讓去年贏得連任的馬克宏（Emmanuel Macron）面臨重大挑戰，也成為他第2個任期內的最大危機。工會現在預定於4月6日展開第11次抗議。

抗議民眾與維安部隊之間於23日發生迄今為止最激烈的暴力衝突後，當局今天在全國部署約1萬3000名警察，以防場面失控。

抗議者和權利機構指責法國警察執法過當，進一步激起示威者的憤怒。

在巴黎東區，部分身著黑衣、蒙臉的抗議者襲擊一家雜貨店、並在遊行接近民族廣場（Place de la Nation）時縱火，警方使用催淚瓦斯並衝向示威者。

路透社報導，法國BFM電視台（BFM TV）新聞畫面顯示，一名男子在衝突中遭警察打倒在地後，一動不動地躺著。同一場景的影片在社群媒體上瘋傳。警方雖然停下來給予他幫助，但後來沒有回應對這名男子健康狀況發表評論的請求。

法國政府表示非常願意與工會對話，卻是針對其他議題，並重申將在年金改革上立場堅定。法國總理柏納（Elisabeth Borne）已提出4月3、4日與工會領袖會面。

法國憲法委員會（Constitutional Council）預定4月14日針對退休改革法案的合憲性作出憲法裁決。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120329