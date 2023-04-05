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法國反年改抗爭 工會與總理商談未達成果

2023/4/5 20:13
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國工會與法國總理柏納（Elisabeth Borne）會面，企圖化解數月來因上調法定退休年齡等不受歡迎年改政策引發的一系列抗爭，卻未達成果。工會表示將持續抗爭以維護權益。

路透社報導，自從法國各界自1月中旬針對年改發動全國性抗爭與罷工行動以來，這是工會領導人與總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府高層首度會談。

雙方會面約1小時，工會領袖隨後共同聲明未達成結論。法國明天預定將展開新一波罷工遊行活動。

法國第二大工會、立場強硬的「法國總工會」（CGT）新任首位女性領導人比內（Sophie Binet）說：「我們決定結束這場毫無用處的會議…總理選擇讓我們重回街頭抗議。」

法國政府表示，必須將大多數人的退休年齡從62歲延後至64歲，以平衡未來幾年的退休金預算。工會則認為可以另覓財源。

柏納告訴記者，她對未來繼續對話持開放態度，但她對於退休年齡的立場不會退縮。

法國總工會活動人士在巴黎凱旋門上懸掛布條，寫著「64歲，不」。

立場較溫和的法國第一大工會「法國民主工會聯盟」（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger）號召民眾參加明天的罷工與街頭遊行。

他表示，絕大多數民眾都反對年改，大眾意見沒有轉變，工會繼續抗爭的決心也堅定不移。

工會代表抱怨，儘管過去數週不斷遊行抗議年改，他們的意見卻沒有被政府聽取。

法國基督教工會聯盟（CFTC）領導人沙巴尼耶（Cyril Chabanier）表示，工會告訴柏納，化解僵局的唯一辦法就是取消年金改革。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120405

#法國總工會
#法國
#柏納
柏納
法總理計劃會在野和工會領袖 盼解年金改革危機法政府驚險挺過不信任投票 將面臨第9度全國示威
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