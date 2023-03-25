紐西蘭外長訪中尾聲 關切南海與台海局勢

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）紐西蘭外交部長馬胡塔今天表示，她在訪問北京的尾聲與中國外長會談時，表達了她對南海及台灣海峽緊張局勢的憂心。

路透社報導，馬胡塔（Nanaia Mahuta）在聲明中也提到，她在與中國外交部長秦剛會面期間，「指出紐西蘭對新疆的人權狀況、香港的權利和自由受到侵蝕，感到深切的擔憂。」

紐西蘭外交部在聲明中說：「馬胡塔表達了對南海事態發展及台灣海峽緊張升高的憂心。」

馬胡塔表示，她要重申紐西蘭譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭。中國是俄羅斯重要的盟友，這兩國也都批評美國和北大西洋公約組織（NATO）破壞了全球穩定。

馬胡塔22日抵達中國，展開為期4天的訪問，這是紐西蘭部長級人士2019年以來首次拜訪中國，她還會見了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及商界與女性領袖。

根據中國外交部的聲明，王毅告訴馬胡塔，中國和紐西蘭一直相互尊重和信任。

在與美國、澳洲、英國和加拿大共同組成的情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes）中，紐西蘭一直被視為對中國持溫和態度的國家。但在中國和索羅門群島達成安全協議後，紐西蘭過去一年在安全和中國於南太平洋影響力日增的議題上，態度轉為強硬。

隨著中國在南海擴張軍力，紐西蘭持續對太平洋地區潛在的軍事化表達關切。

馬胡塔表示，在面對面接觸中斷數年後，兩國期待就一系列議題恢復直接對話。

她邀請秦剛到紐西蘭訪問，並稱紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）有機會在今年訪問中國。在阿爾登（Jacinda Ardern）辭職後，希金斯今年1月接任總理。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120325