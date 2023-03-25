搭德州貨運列車偷渡 2移民窒息死亡10人送醫

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（中央社奧斯汀24日綜合外電報導）美國警方表示，兩名疑為無證的移民今天在一列貨運列車上窒息死亡，列車上另有10人需要就醫，已由直升機或救護車送到德州南部的醫院。

路透社報導，德州尤瓦爾迪（Uvalde）警方在聲明中說，尤瓦爾迪警官接獲匿名人士撥打的911報警電話，告知有多名移民在一列火車內奄奄一息。警方說，至少有15名移民需要立即接受醫療照護。

警方說，美國邊界巡防隊（U.S. Border Patrol）接獲通知，在德州尤瓦爾迪郡（Uvalde County）尼帕（Knippa）以東地方攔下這列火車。官員暫時關閉90號美國國道，讓直升機得以降落。

美國國土安全部調查人員說，聯邦調查人員正在調查可能的人口走私案。

國土安全部長馬約卡斯（Alejando Mayorkas）在推特（Twitter）發文說：「得知又有移民冒險偷渡發生悲劇，令人感到心碎。」他矢言將與當地調查人員合作，以揪出可能的幕後人口走私犯。

馬約卡斯說：「人口走私犯冷酷無情，他們只在乎賺錢。」

德州地方電視台KSAT報導，尤瓦爾迪警察局長羅德里格斯（Daniel Rodriguez）猜測，這些移民是因為列車在熱天時過於悶熱而出現脫水症狀。

KSAT引述羅德里格斯的談話報導：「令人難過的是，這麼多無證移民陷入這種處境，其中兩人失去生命，令人心碎。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120325