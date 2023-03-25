土耳其拒延執照 德國之聲關分社批打擊新聞自由

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「德國之聲」（DW）因申請延長在土耳其的執照被拒，而將關閉當地分社，外界憂心媒體會於5月14日選舉前受到進一步打壓。圖為土耳其媒體參加保護記者委員會記者會，攝於111年10月14日中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年3月25日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡25日專電）「德國之聲」（DW）申請延長在土耳其的執照被拒後，將於28日關閉當地分社。DW土耳其語編輯部負責人批土國藉由拒絕延長執照打擊新聞自由，外界也憂心媒體在5月選舉前將受進一步打壓。

土耳其產業科技部日前因德國之聲未「正確選擇活動領域」而拒絕延長執照，德國之聲土耳其語編輯部負責人阿勒坎（ Erkan Arikan）說，「我們懷疑政府正在向有關單位施壓，以使我們在土耳其的新聞活動更加困難」。

媒體自由團體同聲譴責，德國之聲也發聲明表示，正在考慮對此採取法律行動。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）呼籲土耳其政府延長德國之聲的執照，並停止干擾新聞業。CPJ土耳其代表歐格列（Ozgur Ogret）說，拒發德國之聲執照會使土耳其公民於選舉在即之際無法取得批判性、獨立的報導。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）數據，土耳其約90%的國營媒體處於政府控制下，這使民眾不得不轉向德國之聲、美國之音（Voice of America）及英國廣播公司（BBC）等國際媒體的土語網站。

多年來，提供土語報導的外國廣播公司持續承受壓力。

土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）去年要求德國之聲等3個提供土語新聞的國際媒體申請廣播執照，否則網站將被封鎖。德國之聲拒絕，並稱申請執照將開了政府審查的大門，而後當地民眾需使用VPN才能瀏覽德國之聲網頁。

CPJ2022年發布的世界新聞自由指數中，土耳其在180國家中排名第149位，CPJ也稱目前有33名新聞業者遭關押。隨選舉腳步近，政府「加大對記者的攻擊，以轉移民眾對國內經濟及民主倒退的注意力，藉此鞏固政治基礎」。

土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）23日對僅剩的少數獨立電視新聞頻道開罰。土耳其黑海里澤省（Rize）一家法院近期更下令封鎖一個公布網路禁令細節的網站。

土耳其東南部2月6日發生連串地震，造成逾5萬人死亡後，政府宣布災情最嚴重的11省進入緊急狀態。由於已經有獨立記者陸陸續續反映進入災區報導遭攔阻，許多人憂心，隨著選舉進入倒數，緊急狀態令將使災區報導更受限。

媒體暨法律研究協會（Media and Law Studies Association）主任艾丁塔斯（Baris Altintas）日前撰文指出，地震發生後的一個月內有10名報導災情的記者被拘留，數十人遭人身攻擊，有時是安全部隊成員對記者出手。「為什麼關閉社群媒體及阻止新聞報導會比救援工作優先呢」？

此外，選舉越近，執政黨「正義發展黨」（AKP）對媒體的箝制力道就更強。土耳其廣播電視最高委員會在野黨成員塔西（Ilhan Tasci）就曾指出，2018年總統大選前的40天內，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）獲土耳其廣播電視公司（TRT）報導的時間達181小時，他最強勁的對手卻不到16小時。

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今年艾爾段因國內經濟情勢慘澹而面臨著越來越大的壓力，2月地震後的救災作業也招致批評，5月14日這場選舉對執政黨而言無疑是場苦戰。

除了災區報導遭管控，也有跡象顯示政府越來越想控制輿論。左翼「今日報」（Birgun）報導，土耳其總統府通訊署，也就是負責與當地及國際媒體溝通互動的單位，今年2月的開支較去年同期增加274%，達990萬美金（約新台幣3億元）。（編輯：黃自強）1120325