日媒：中國前駐日大使孔鉉佑離任 岸田婉拒會面

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本共同社報導，根據多名日中關係消息人士透露，中國前駐日大使孔鉉佑今年2月底卸任返國前，曾提出希望向日本首相岸田文雄致意，但遭日本政府拒絕。

過去中國歷任駐日大使絕大多數在卸任返國時都會跟日本首相會面，岸田政府這次的因應作法可說罕見，浮現出慎重的對中態度，可能是顧慮到日本內部強硬的對中輿論。

消息人士表示，中國方面今年1月提出孔鉉佑離任前希望與岸田見面，探詢日本政府想法；日方後來以「行程因素」為由表示無法會面。雖然日本政府由外務大臣林芳正代為跟孔鉉佑會面，但外務省並未對外公布。

日本政府相關人士說，首相跟大使並不對等，因此「在外交禮儀上沒有任何問題」。

由於日本前駐中國大使卸任返日時，也無法與中國國家主席習近平等領導中心人士會面，所以日方判斷「必須採取對等原則的因應作為」。

不過，日本法政大學研究所教授白鳥浩在新聞下方留言說，日中今年將迎接和平友好條約簽訂45週年，日方為何在這個時間點，做出像要破壞彼此關係的舉動？

白鳥浩說，在外交禮儀上應盡可能接受大使卸任致意，拒絕其致意令人憂慮可能為兩國未來蒙上陰霾。

日本九州大學研究所教授益尾知佐子也說，如果顧及輿論，應該要跟大使會面比較好。或許岸田個人跟大使間發生過什麼事，但不帶個人情感、為了國民在關鍵時刻維持政府間溝通管道，應該是身為國家領袖的責任與義務。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120325