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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300
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烏稱俄攻巴赫姆特火力減弱 但猛轟頓巴斯南北前線

2023/3/25 17:34
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（中央社克爾米納附近24日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，儘管俄羅斯在巴赫姆特（Bakhmut）附近的攻擊力道減弱，但俄軍今天攻打烏東頓巴斯地區（Donbas）北部與南部的前線地帶。

路透社報導，烏克蘭的軍事報告稱，從利曼（Lyman）到庫皮揚斯克（Kupiansk）劃出的一道路線沿途，以及在較南方的頓內茨克市（Donetsk）郊外市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），都發生了激烈戰鬥。頓內茨克市目前由俄羅斯占領。

俄軍這個冬季一直想拿下烏克蘭工業地區頓巴斯的全部，上述2個區域正是主要攻擊目標。這裡的戰事是這場戰爭中最血腥，俄烏各自皆已有數以千計士兵喪命，但俄軍的進攻至今幾無進展。

儘管前線戰鬥激烈，但自去年11月以來幾乎沒有什麼變動。烏克蘭去年下半年奪回數片領土後，大多數時間主要處於守勢；俄方則以數以千計剛徵召的後備軍人及自監獄招募罪犯入伍來發動進攻。

隨著時序進入春季，烏克蘭現在的主要疑問是，俄羅斯還能維持進攻態勢多久，以及烏克蘭何時及是否能夠發動反攻扭轉戰局。

美國總統拜登（Joe Biden）今天在渥太華與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面，杜魯道說，兩國重申「對烏克蘭人堅定不移的支持，他們是自我防禦抵抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）殘暴又野蠻的入侵」。

烏克蘭地面部隊指揮官23日說，俄羅斯對巴赫姆特的進攻似乎正在失去動力，烏克蘭「很快」就能發起反攻。

不過，烏軍暫時仍把重心放在防止俄軍在300多公里長的頓巴斯前線挺進，這條前線從北方的庫皮揚斯克到南方的布格列達爾（Vuhledar）。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1120325

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