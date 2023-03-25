李顯龍：東協與中國政治安全議題牽動雙邊經濟合作

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）美中競逐，東南亞被視為雙方角力戰場之一。新加坡總理李顯龍表示，東協與中國的關係涉及政治、安全議題，若能在待解決的問題上取得更多進展，就更容易推進經濟合作。

李顯龍日前接受央視訪問，根據新加坡總理公署公布訪談紀錄，針對中國與東協間的經濟合作，李顯龍認為，雙邊經濟合作也取決於整體關係，中國與東協間不僅有經濟議題，也涉及政治、安全議題，還有些待解決的問題。

他說，在這些問題上多取得一些進展，就更容易在經濟合作上有進一步發展。

李顯龍舉例，中國與東協國家正在協商「南海行為準則」，要達成共識並不容易，「但我們一直在努力，希望有更多進展」。若能取得進展，以尊重各方利益的方式來管控南海議題，相信能更容易推進經濟合作。

南海議題涉及菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞等各聲索方利益。為處理南海主權爭議，中國和東協10國於2002年簽署「南海各方行為宣言」，目標是最終磋商形成「南海行為準則」；雙方本月稍早在印尼雅加達舉行談判，未取得實質進展。

李顯龍指出，當政治關係良好，就更容易推動雙贏的經貿關係；否則就算有許多雙贏的機會，也不見得能善加利用。

他以美中關係為例說明，由於兩國關係緊張，儘管在氣候變遷等議題上有合作機會，但要促成雙方合作並不容易。

李顯龍說，東協與中國關係良好，非經濟議題處理得更好，相信將有助經濟關係發展。若有好的經濟關係，相信也會有更多動力解決其他問題。

另一方面，美中競爭加劇，牽動全球地緣政治。被問及對美中關係的願景，李顯龍回應表示，必須循序漸進，穩定關係，再逐漸建立信任、逐步前進。他希望美中之間建立聯繫，局勢保持穩定，沒有意外發生，並漸漸改善關係。

他坦言，這需要時間，也不容易，「雙方各自都有政治壓力」。

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談及全球該如何因對中國崛起，李顯龍表示，其他國家必須接受一個事實，當今的中國已不是過去的中國了，不僅經濟更加繁榮，在國際事務上的發言權也更大。

他指出，過去中國經濟規模較小而享有的一些優惠待遇，其中有些應該要重新考慮，「中國必須調整其在世界上的位置」。這不容易但確實是有必要的，因為世界無法承受中國與全球其他國家間的衝突，特別是美中之間的衝突。（編輯：黃自強）1120325