義大利總理訪烏克蘭 親俄羅斯駭客組織展開報復

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（中央社記者陳攸瑋羅馬27日專電）義大利總理梅洛尼日前訪烏克蘭後，親俄國駭客組織「無名之輩」（no name）開始攻擊義國政府及銀行網站，昨天也將目標瞄準郵政警察局、經濟部和交通部網站，所幸已被成功阻擋。

「今日羅馬」（Roma Today）26日報導，自梅洛尼（Giorgia Meloni）21日訪烏克蘭首都基輔後，駭客組織已向義大利政府機構和企業進行十幾次分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。26日親俄羅斯的駭客組織展開新一波網路攻擊，瞄準另外3個目標，包括郵政警察局、經濟部和交通部網站。

報導表示，首都的車站已經不是第一次被駭客攻擊，羅馬特米尼（Termini）車站近日官網曾出現癱瘓狀態，導致線上售票功能受阻，因而無法查詢相關資訊；售票櫃台電腦也無法運作，只能透過車站售票機購買。

另外，鐵路時刻表電子看板也遭遇攻擊，為了避免造成不便，鐵路公司員工和售票員必須使用擴音器指引遊客，特米尼車站呈現一片混亂。

義大利當局將駭客攻擊指向俄羅斯，但此駭客組織雖總部設在俄羅斯，但在其他國家亦設有分支機構，組織目的是敲詐勒索，因此駭客組織否認與莫斯科的情報機構有關，強調這是一次犯罪襲擊，而不是「國家」襲擊。

「共和報」（La Repubblica）26日報導，義大利仍然是俄羅斯駭客攻擊的受害者，「無名之輩」集團也已經對義大利和歐洲相關機構網站進行好幾次攻擊。

報導同時指出，這個駭客組織成立於一年前，即2022年3月，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久；成立後立即針對烏克蘭及支持烏克蘭的國家展開一系列駭客攻擊，如波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、挪威和芬蘭等國，近日也開始攻擊日本和西班牙。（編輯：陳惠珍）1120327