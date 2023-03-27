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爭取加薪抗通膨 德國運輸業發動聯合大罷工

2023/3/27 15:55（3/28 01:32 更新）
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27日德國主要火車站電子螢幕上顯示罷工導致火車停駛。（路透社）
27日德國主要火車站電子螢幕上顯示罷工導致火車停駛。（路透社）
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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國各地運輸業員工今天舉行大規模罷工，以在通膨飆漲下爭取調薪，廣大旅客也勢將面臨嚴重的交通中斷問題。

法新社報導，歐洲最大經濟體德國多數地區的機場、港口、鐵路、巴士和地鐵線工作人員預計都會響應德國服務業工會（Verdi）與鐵路及交通工會（EVG）的號召，展開24小時罷工行動。

為填補運能缺口，交通部長維辛（Volker Wissing）昨天下令各邦取消對卡車運輸的限制，同時要求機場允許飛機在深夜起降，「讓受困旅客能到抵達目的地」。

德國服務業工會代表約250萬名公部門員工，而鐵路及交通工會（EVG）代表鐵路和巴士公司的23萬名員工。

德國出現罕見的聯合大罷工，顯示要求加薪以對抗通膨飆升的爭論正不斷升高。

以國營企業和公部門為主的資方迄今仍拒絕員工加薪要求，並提出今年和明年各支付一筆1000歐元（約新台幣3萬2670元）和1500歐元款項，以實質增加員工給付5%的替代方案。

德國服務業工會要求將員工月薪上調10.5%，而鐵路及交通工會則要求加薪12%。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1120327

#德國運輸業
#大罷工
#德國服務業工會
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