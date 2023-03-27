澳金融公司Latitude遇駭 衝擊澳紐1400萬客戶

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲消費金融公司Latitude Financial（Latitude Group Holdings Ltd）今天說，駭客竊取了公司約1400萬澳洲和紐西蘭客戶的個人記錄。

法新社報導，雖然這次駭客攻擊是在20日首度披露的，但經「充分審查」發現受影響的人數遠超過先前所知的數據，確實的受影響人數相當於澳洲、紐西蘭這兩個國家總人口的近一半。

澳洲和紐西蘭的人口總數為3100萬，而經審查發現兩國約有1400萬客戶個人記錄遭竊，Latitude Financial最初認為只有大約33萬客戶的資訊遭駭。

Latitude Financial說：「我們意識到今天的宣布對我們的許多客戶來說將是一個令人痛苦的發展，我們真心地道歉。」

該公司發現，有790萬張澳洲和紐西蘭駕照的資料，還有5萬3000個護照號碼被盜。

另外至少可追溯到2005年的610萬項記錄也被駭客入侵，其中包括姓名、地址、電話號碼和出生日期等資訊。

Latitude Financial執行長法烏爾（Ahmed Fahour）說：「令人非常沮喪的是，有這麼多的其他客戶和申請人受到此一事件的影響。我們真心地道歉。」

Latitude Financial表示，澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）正在調查這起攻擊事件，公司正在和政府的網路安全專家以及自己的顧問合作。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1120327