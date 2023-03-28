美校園槍擊6死 槍手備宣言擬多地犯案拜登斥病態

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國田納西州一所私立教會小學今天發生槍擊，槍手備妥宣言闖入母校殺死3名9歲學童與3名教職員成人後遭警方擊斃。槍手本要多地犯案，美國總統拜登稱這起槍擊案病態。

田納西州納希維爾（Nashville）警局局長德瑞克（John Drake）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），槍手遺留的宣言「顯示本欲槍擊多處地點，學校只是其一」員警還發現槍手有一份學校地圖，詳盡標註有監視器的地方和各入口。

綜合華盛頓郵報與華爾街日報報導，德瑞克表示槍手是28歲的赫爾（Audrey Hale），並說她是跨性人士。警局發言人阿倫（Don Aaron）隨後確認，稱槍手「是名生理上的女性，但在社群媒體上用男性代名詞」。

據警方表示，遭槍擊的私立教會學校與當地公立學校不同，校內沒有安全人員。警方發現赫爾曾考慮先在另一地點行兇，但因當地「太過安全」而作罷。

警方表示，赫爾攜帶2把半自動武器—1把AR-15式突擊步槍、1把AR式手槍（短柄AR-15），以及1把制式手槍。德瑞克說至少2件武器是合法購買，但他未說明第3把的情況。他說槍手「備有與執法人員對抗的大量彈藥」「準備造成更大傷害」。

槍手做案動機尚待釐清。德瑞克表示，犯嫌有可能對過去被迫得上教會學校不滿。

法新社指出這是美國爆發的最新一起震驚全國槍枝暴力案。警方表示槍手赫爾握有學校地圖，還發表宣言「準備與執法機關對峙」，看起來像是經過策畫的槍擊案。

警方說，赫爾攜帶3把槍械從側門進入田納西州納希維爾（Nashville）的基督聖約學校（Christian Covenant School），據稱她開槍射破大門並在沿路前往建築大樓時開好幾槍。

警方在早上10時左右接獲第一通報案電話，在約15分鐘內趕抵現場與槍手駁火，槍手朝警方開槍後遭擊斃。

現場6名遭槍殺的被害人，3名為年約9歲的學童，3名成人罹難者年紀介於60到61歲。

電視畫面顯示學生手牽手魚貫走出學校，黃色校車駛離犯罪現場時，一名兒童朝著窗戶哭泣的畫面令人不捨。

拜登稱這起槍擊案「病態」（sick），說槍枝暴力撕裂美國的「靈魂」，他再次敦促國會通過法案禁用大規模槍擊案常見的攻擊武器。

他說：「這撕裂我們的社區、撕裂這個國家的靈魂、撕裂這個民族的靈魂。」

納希維爾消防局發言人隆尼（Kendra Loney）說，所有未受傷的學生都被護送到有教職人員進駐的建築。

「但我們肯定他們一定聽到關於這件事的混亂狀況，因此我們在學生與家人團聚的場所安排了心理健康專家與專業人員。」

基督聖約學校是私立的長老教會機構，校內學生約200人出頭，從幼兒園到12歲都有。

在地媒體「田納西人報」（The Tennessean）引述警方發言人指出，曾為基督聖約學校學生的赫爾，現在是插畫家兼平面設計師。

記者問到赫爾的性別認同會否是她犯案因素時，德瑞克說「有一些這類說法，我們正清查所有線索」。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），美國今年至今發生129起大規模槍擊案。槍枝暴力檔案對大規模槍擊的定義是造成4人以上中彈或死亡的槍擊案。

拜登呼籲國會恢復1994年到2004年的全國突擊步槍禁令，但遭共和黨人反對。共和黨自今年1月起在聯邦眾議院以微幅掌握多數，堅定維護攜帶武器的憲法權利。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120328