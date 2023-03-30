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中國連發報告批美 學者：急搶國際發言權反擊

2023/3/30 19:32（3/30 19:51 更新）
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中國接連發布報告或「真相」抨擊美國，分析指出，這是對於美國人權報告的反擊。（中新社）
中國接連發布報告或「真相」抨擊美國，分析指出，這是對於美國人權報告的反擊。（中新社）
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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國接連發布報告或「真相」，抨擊美國侵犯人權、干涉他國內政非常霸道。分析指出，這是對於美國人權報告的反擊；中國相繼提出3個倡議試圖調整國際秩序，這部分值得關注。

中國官方、官媒連續3天刊發報告或「真相」，抨擊美國霸權主義。國務院新聞辦公室28日發布「2022年美國侵犯人權報告」；外交部29日發布「美國在國內國際上實施任意拘押的事實真相」；新華社30日刊發「美國侵犯難移民人權的事實真相」。

中國今年稍早還發布「美國濫施『長臂管轄』及其危害」報告、「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告、「2022年美國民主情況」等。

台灣大學政治學系教授張登及30日接受中央社採訪指出，中國官方例行性發表「美國侵犯人權報告」，這是對於美國國務院「各國人權報告」的反擊，在各國人權報告中，中國相關議題經常是被點名對象。

張登及指出，中美透過報告或是真相等形式交火人權議題，這已是慣例；中國近期提出「全球文明倡議」和過往提及的「全球安全倡議」、「全球發展倡議」等3個倡議相當值得關注。

他指出，過往中國在國際社會被批評、被抨擊時多是採取「你罵我、我反擊」方式；提出倡議意味中國致力於主動拋出新東西去競爭國際秩序論述，吸引力怎麼樣是見仁見智，不過可以確定這是其化被動為主動的出擊方式。

張登及提到，中國先前就烏克蘭戰爭發出「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，正是其在國際秩序攻防上更加主動的佐證。

張登及說，美國在烏克蘭戰爭中的角色或是在貨幣政策執行等面向，很多國家對美方作為各有不同意見；中國這些主動出擊方式，會期待可以獲得與美關係不那麼緊密的國家的支持，取得一些實質發展，例如，人民幣國際化。（編輯：楊昇儒）1120330

#中國
#張登及
#美國
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