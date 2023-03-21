美官方報告列種族滅絕等25罪狀 批中國侵犯人權

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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國國務院今天發布年度人權報告，列出種族滅絕、強迫消失、跨國鎮壓等25項罪狀，批評中國侵犯人權。報告對台灣人權表現維持正面評價，但關切記者面臨誹謗罪威脅問題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天公布國務院2022年度人權報告，透過尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與自由等7大領域評估全球198國與地區的2022年人權狀況。

布林肯在報告中點出全球5大人權問題，包括俄羅斯對烏克蘭全面開戰、伊朗以殘酷暴行回應和平示威、中國持續在新疆進行種族滅絕、緬甸軍政府用暴力鞏固對人民控制、塔利班持續對阿富汗婦女採取壓迫歧視性措施。

他另外也關切南蘇丹、敘利亞、古巴、白俄羅斯、委內瑞拉及柬埔寨等國的人權危機。

針對中國，報告洋洋灑灑列出25項重大人權侵犯作為，包括法外殺人、政府虐待、強迫消失、跨國鎮壓、關押政治犯，以及嚴重限制人民宗教、移動、網路使用、和平集會與政治參與自由等。

報告特別點出新疆問題，指種族滅絕及危害人類罪行去年持續在新疆上演，受害者以維吾爾族及其他少數族裔為主，有超過100萬人遭任意拘禁或人身自由被嚴重剝奪。

報告指出，這些受害者遭遇大規模虐待、強迫節育或墮胎、更加嚴苛生育措施、性侵或其他形式性暴力、強迫勞動和宗教、言論與行動自由嚴酷（draconian）限制等迫害。

在台灣的部分，報告對台灣整體人權表現維持正面評價，包括選舉自由公正、女性參政不受限等。

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但報告仍對台灣記者面臨刑事誹謗罪威脅表達關切，指在現行法規下，受媒體負面報導的當事人能對記者與所屬媒體單位提出妨害名譽訴訟，雖鮮少被定罪，但部分法律學者與非政府組織（NGOs）仍持續呼籲，誹謗只應被視為民事議題。

報告舉例，一名自由時報記者報導影射某立委不當向移民署遊說，協助一位香港商人取得在台灣居留資格，因而吃上誹謗罪官司。法院去年8月判該記者無罪定讞。（編輯：陳彥鈞）1120321