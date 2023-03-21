美人權報告關注記者誹謗罪 外交部：已轉主政單位

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美國國務院公布2022年度各國人權實施報告，其中關注台灣將誹謗及公然侮辱列為刑事犯罪，使記者面臨誹謗罪的法律問題。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天表示，美國國務院昨天公布2022年度各國人權實施報告，內容再次肯定台灣民主政體運作，以及對自由人權的尊重保障，外交部對此表示歡迎。

至於報告持續關注台灣將誹謗及公然侮辱列為刑事犯罪，使記者面臨誹謗罪的法律問題，外交部表示，已轉請國內主政單位參考。

外交部發布新聞稿指出，作為民主陣營對抗威權的前線，台灣至為重視基本人權的保障及國民自由權利的行使，並積極與國際社會合作，促進人權。

外交部舉例指出，在美國總統拜登主持的「民主峰會」中，台灣即提出62項具體承諾，結合公部門及民間團體力量，持續採取積極措施對抗威權、打擊貪腐及促進人權，獲得美方及國際友人的一致肯定與讚揚。

外交部強調，展望未來，政府將持續積極守護台灣的民主、自由與人權，深化與美國等理念相近國家的全球合作夥伴關係，攜手促進印太地區乃至全球的人權、民主及良善治理等核心價值。（編輯：翟思嘉）1120321