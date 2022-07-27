愛沙尼亞前總統：台灣享自由民主 反駁威權政體謬論[影]

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（中央社記者溫貴香台北27日電）愛沙尼亞前總統易維斯主張歐美與包括台灣的亞洲民主國家應組成「數位安全聯盟」對抗威權政體，他今天晉見總統蔡英文表示，台灣證明了亞洲國家可以擁有民主、自由、人權，完全反駁現在俄羅斯、中共等威權政府所宣稱的謬論。

蔡總統上午在總統府由國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、遠景基金會董事長陳唐山等人陪同下，接見「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」外賓，感謝用行動支持印太地區的自由開放與穩定繁榮，透過這次的論壇共同探討俄羅斯入侵烏克蘭等國際局勢變化對世界經濟秩序的重大影響，以及民主國家的應作為。

愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）致詞表示，4年前曾經來到台灣，如同蔡總統所談到全球的環境，這次看到非常多的緊張情勢，尤其是不斷升溫的烏俄戰爭，以及台灣海峽的緊張情勢不斷地加溫。

他進一步表示，現在安全議題不再受限於地緣政治還有區域性，所謂區域安全機制例如北大西洋公約是以地區性作為基礎，考慮的是轟炸範圍、戰鬥機再次補充燃料的範圍、人員設備的運輸等，但衝突並沒有因此停止。

影片來源：presidentialoffice

易維斯表示，在千禧年世代進入了數位的時代，看到有駭客的攻擊、網路攻擊，一個很好的例子就是美國的石油管路受到攻擊，假訊息也影響每位個人、政府、公司、私部門，甚至影響民主的選舉。

他說，世界各大城市在這個數位時代可以說是零距離，應該要重新思考所謂安全的概念，不再受限於地緣政治與地理。

易維斯表示，在全世界看到很多的衝突，是民主對抗威權。威權政體對於民主國家有很高的敵意，因為威權政體認為一個國家的民主化，會對專制者在於國內的政治地位有非常大的影響。

他說，要對抗這些威權的敵意，就必須重新思考一個全新的安全架構，這個安全架構是不受到地緣政治所限制的，而是基於共享共同的價值所組成的聯盟，這些共同的價值包括自由的民主選舉、對於人權的尊重、法治等，還有公民要享有自由。

他表示，看到過去在40、50年來，世界愈來愈自由化，這證明了一件事情，過去威權主義所宣稱有一些民族或社會不應該或不適合擁有民主與自由，這樣的論點已經完全被反駁了，台灣現在就扮演一個非常重要的角色，台灣證明了亞洲國家也是可以擁有民主、自由、人權，反駁了現在俄羅斯、中共等威權政府所宣稱的謬論。（編輯：張均懋）1110727