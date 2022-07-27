接見凱達格蘭論壇外賓 蔡總統：民主國家須團結發展經貿合作[影]

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天在總統府接見參加凱達格蘭論壇的外賓表示，疫情改變了世界經濟的情勢，全球供應鏈正在加速地重組，尤其威權主義的擴張，更提醒民主國家必須團結一致，發展更深入的經貿合作，共同打造更具韌性的供應鏈。

總統上午在國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、遠景基金會董事長陳唐山等人陪同下接見「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」。

總統表示，非常感謝外賓遠道而來，用行動支持印太地區的自由開放與穩定繁榮，透過這次的論壇，共同探討俄羅斯入侵烏克蘭等國際局勢變化對世界經濟秩序的重大影響，以及民主國家的因應作為。

總統致詞表示，這幾年來疫情改變了世界經濟的情勢，全球供應鏈正在加速地重組，尤其威權主義的擴張，更提醒民主國家必須團結一致，發展更深入的經貿合作，共同打造更具韌性的供應鏈。

她說，上個月台灣與美國已經啟動21世紀貿易倡議並且舉辦首場會談，台灣也持續努力做好準備，爭取加入日本為領頭羊的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣有意願也有能力符合國際高標準的貿易規範，希望在全球民主夥伴的團結當中貢獻力量。

總統提到，去年台灣組成跨部會的經貿考察團前往中東歐進行投資考察，也順利簽定18項產學合作的MOU，目前正在推動強化歐洲鏈結計畫，繼續深化與歐盟合作夥伴關係。

總統特別感謝外賓及所有民主夥伴的支持，協助台灣在各領域擴大跟各國的合作交流，像是今年3月台灣與美國、日本、澳洲以及斯洛伐克共同舉辦全球合作及訓練架構研習營，這個合作平台啟動後第一次共同探討如何打擊網路金融犯罪。

她說，台灣位在民主防線的最前線，期待與全球民主夥伴，捍衛民主自由的價值，也為印太地區長遠的穩定與繁榮做出積極的貢獻。

最後，總統表示，各位外賓的經驗與建議都是台灣重要的助力，期待未來彼此有更多的合作交流，也祝福訪賓的訪問圓滿順利。（編輯：翟思嘉）1110727