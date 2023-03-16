人權組織調查 緬甸香港公民活動自由度惡化

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）人權組織調查全球公民活動空間自由度，今天發表報告指出，亞洲地區公民空間受壓迫的程度已經到令人警戒的地步，阿富汗、緬甸和香港被降級，顯示極權政府勢力持續壯大。

非政府人權組織CIVICUS每年和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動空間自由度，CIVICUS今天發布「2022年受威脅的公民力量報告」（People Power Under Attack 2022）。

報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間，程度分為5級，最好的為「開放」（Open），接著分別為「狹窄」（Narrowed ）、「受限」（Obstructed）、「壓抑」（Repressed）、「封閉」（Closed）。

2022年全球197個國家和地區中，38個國家列為「開放」，42個國家列為「狹窄」，40個國家列為「受限」，50個國家列為「壓抑」，27個國家列為「封閉」。

亞洲26個國家和地區中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本、蒙古和和韓國列為狹窄；7個國家列為受限；8個國家被評比為壓抑；中國、北韓、越南、寮國、阿富汗、緬甸和香港共7個國家和地區被評比為封閉，其中阿富汗、緬甸和香港從2021年的壓抑被降級為封閉。

報告中指出，緬甸政變2年以來，軍政府拘捕了上千名抗議者和異議人士，並虐待他們，新聞報導在緬甸遭禁；2022年軍政府通過對非政府組織的新規定，更限縮了公民空間。阿富汗自2021年塔利班上台以來，公民空間嚴重受限，記者和異議分子遭到逮捕甚至虐待，女性的人權抗議者也遭到限制或暴力相向。

香港則是自2020年國安法通過以來，公民空間產生了系統性的崩潰，超過200人遭到逮捕，公民團體或是商會有的遭到解散，有的則是移往其他地方。

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CIVICUS亞太地區研究員班奈狄克（Josef Benedict）表示，亞洲地區公民空間受壓迫的程度已經到了令人警戒的地步，亞洲地區多數民眾生活在被列為壓抑或是封閉的國家，阿富汗、緬甸和香港被降級，顯示了極權政府勢力持續壯大，而這些國家的異議分子和公民空間急需各界的支持。

報告指出，在亞洲地區，國家最常用來打壓異議分子和公民空間的手法就是利用法律和司法系統，最常使用的有國家安全、反恐、社會秩序維護和刑事誹謗等相關法律。例如在中國，異議分子經常被控訴顛覆國家、製造動亂以及擾亂社會秩序等；其他常見的手法還包括逮捕抗議人士、騷擾記者和異議人士。（編輯：馮昭）1120316