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華爾街日報美籍記者被俄羅斯逮捕 傳因調查瓦格納集團

2023/3/30 21:59（3/30 22:56 更新）
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華爾街日報美籍記者格什科維奇（中）因涉嫌在俄羅斯從事間諜活動被捕。圖為他30日離開俄羅斯莫斯科一棟法院大樓。（路透社）
華爾街日報美籍記者格什科維奇（中）因涉嫌在俄羅斯從事間諜活動被捕。圖為他30日離開俄羅斯莫斯科一棟法院大樓。（路透社）
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（中央社巴黎/莫斯科30日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）美籍記者格什科維奇因涉嫌在俄羅斯從事間諜活動被捕。無國界記者組織表示，格什科維奇正在調查傭兵組織瓦格納集團。

法新社報導，曾是法新社駐莫斯科記者的格什科維奇（Evan Gershkovich）被捕後，法國外交部發言人勒讓德爾（Anne-Claire Legendre）說，「我們特別擔心，要藉此機會譴責俄羅斯」鉗制俄國媒體和外國媒體的態度。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣稱格什科維奇被捕，顯示克里姆林宮壓制批評者聲音的行動嚴重升級。俄羅斯去年對烏克蘭發起軍事行動後，加強鎮壓異議人士的力度。

俄羅斯聯邦安全局表示，「聯邦安全局已制止美國報紙『華爾街日報』莫斯科分社記者、1991年出生美國公民格什科維奇（Evan Gershkovich）的非法活動」，俄羅斯外交部認為他涉嫌為美國政府的利益從事間諜活動，並收集關於俄國軍事工業複合體企業的資料。

華爾街日報「強烈否認」這些指控，並表示「深切關注格什科維奇的人身安全」。

國際媒體監管機構「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）表示，該組織對於「似乎是報復的行為感到震驚」。

無國界記者組織表示，格什科維奇「正在調查傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）」。瓦格納集團是在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中發揮關鍵作用的傭兵組織。

俄羅斯聯邦安全局表示：「這名外國人試圖獲取機密資料，因此被拘留在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）。」葉卡捷琳堡位於俄羅斯中部，距離莫斯科以東1800公里。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，格什科維奇是「現行犯」。

身在國外的俄羅斯安全機構專家與知名作家索達托夫（Andrei Soldatov）在推特發文表示：「格什科維奇是一名非常優秀且勇敢的記者，並非間諜。這是對所有還在俄羅斯工作的外國記者的迎頭痛擊，這意味俄羅斯聯邦安全局可以為所欲為。」

總部位於紐約的人權觀察（Human Rights Watch）呼籲將格什科維奇釋放。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，格什科維奇將被送往莫斯科，並關押在位於首都的列福爾托沃監獄（Lefortovo）進行審前拘留。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120330

#格什科維奇
#俄羅斯
#華爾街日報
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