蒲亭盟友提議修法 禁止國際刑事法院在俄活動

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）國際刑事法院 （ICC）以犯下戰爭罪為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下達逮捕令後，俄羅斯國會下議院議長沃洛金今天提議禁止國際刑事法院在俄國活動。

路透社報導，蒲亭的盟友沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，俄國應修改法律，禁止國際刑事法院在俄國展開任何活動，並懲罰任何提供國際刑事法院「協助和支持」的人。

沃洛金在通訊軟體Telegram上說：「有必要提出法律修正案，禁止國際刑事法院在我國領土展開任何活動。」

沃洛金表示，美國已經立法防止其公民在海牙國際刑事法院受審，俄羅斯也應該這麼做。

他說，在俄國境內對國際刑事法院提供任何協助或支持，都應依法受到懲罰。

國際刑事法院本月稍早對蒲亭將烏克蘭兒童非法遣送至俄羅斯的行為發布逮捕令，並表示有合理理由認為蒲亭負有個人刑事責任。

俄國官員已發出警告，任何國家若企圖逮捕蒲亭都將被這個世界最大擁核國視為「宣戰」。蒲亭從1999年最後一天擔任俄國最高領導人至今。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120325