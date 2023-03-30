俄軍在巴赫姆特推進 烏克蘭批俄國任安理會主席

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圖為烏克蘭軍人4日乘坐在巴赫姆特前線的戰車上。（路透社）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭軍方官員表示，俄軍在巴赫姆特取得些許進展，但烏軍仍守住防線；另外，俄羅斯本週將出任聯合國安理會輪值主席國，烏克蘭官員批評，這堪稱「糟糕的笑話」。

●巴赫姆特激戰 烏克蘭：俄軍取得進展

烏克蘭軍方官員29日晚間表示，俄羅斯軍隊在烏東前線城市巴赫姆特（Bakhmut）取得一些成功。

烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）工業區採礦城市巴赫姆特和周邊城鎮，一直是打了13個月的俄烏戰爭攻擊焦點。雙方傷亡慘重，都還沒完全控制局面。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在例行夜間報告中說：「敵軍在攻擊巴赫姆特的行動中取得些許進展，我軍守住了這座城市，擊退了敵人無數次進攻。」

烏克蘭武裝部隊總參謀部通報的俄羅斯前線每日平均攻擊次數，自3月初以來連4週下降，從1日到7日的每日124次，減少到過去7天每日僅69次。

●俄國將任UN安理會輪值主席 烏克蘭批糟糕笑話

俄羅斯本週即將出任聯合國安全理事會（United Nations Security Council）輪值主席國，烏克蘭30日批評，這堪稱「糟糕的笑話」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文說：「俄羅斯4月1日出任聯合國安理會主席國，這是糟糕的笑話。俄羅斯篡奪席位，該國正發動殖民戰爭，且領導人是一位因綁架孩童而遭國際刑事法院（ICC）通緝的戰犯。」

推文還提到：「只要俄羅斯還在聯合國安理會，這個世界就不可能是安全的地方。」

俄國上次擔任安理會主席國是在2022年2月，但當時克里姆林宮下令向烏克蘭出兵。

●奧地利極右派議員退席 抗議澤倫斯基國會演說

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）30日透過視訊對奧地利國會下議院發表演說時，親俄羅斯的極右派奧地利自由黨（Freedom Party）國會議員走出議場，以抗議這場演說違反奧地利的中立立場。

澤倫斯基在演說中感謝奧地利的人道援助及協助清除地雷等計畫。奧地利曾表明，由於抱持中立立場，因此無法從軍事上介入衝突，所以儘管在政治上支持烏克蘭，但無法提供武器給對方來抵禦俄羅斯的侵略。

奧地利自由黨數天前已警告，會對澤倫斯基在國會發表演說採取某種形式的抗議。該黨議員今天在演說開場時出席，之後離席。

●俄烏戰爭大量消耗彈藥 美將領警告美須做好準備

美國軍事首長29日警告，美國與另一強國之間的戰爭可能使彈藥消耗「破表」，要確保美國做好準備還有努力空間。

莫斯科2022年2月入侵鄰國烏克蘭以來，烏俄使用大量砲彈，讓人擔心對基輔當局提供大量砲彈的美國庫存是否足夠。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）向聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）表示：「烏克蘭讓我們學到重要教訓，在有限的區域戰爭中，傳統彈藥消耗率也是很不得了。」

他還說：「如果朝鮮半島發生戰爭，或者美國與俄羅斯、美國與中國之間爆發戰爭，彈藥消耗將會破表。」

●英王查爾斯訪德誓加強關係 強調聯手挺烏抗俄

英國國王查爾斯三世（King Charles III）29日在德國柏林進行他即位以來首次國是訪問。他表示，英國與德國團結一致支持烏克蘭，對抗俄羅斯的無端入侵。

查爾斯三世在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）主辦的國宴上指出：「我們並肩保護和推動共同的民主價值觀。」

查爾斯三世提及：「今天，當我們與烏克蘭站在一起捍衛自由和主權，面對無端的侵略時，這一點得到充分的體現。」（編輯：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120330