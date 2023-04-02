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金與正開砲 批烏克蘭展露核武野心

2023/4/2 01:15
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（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正今天批評烏克蘭總統澤倫斯基策動網路連署，以遂其發展核武的野心。

路透社報導，根據金與正的說法，這項網路連署是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發動的政治陰謀，但她並未提出證據佐證上述指控。

繼俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週宣布計劃在白俄羅斯部署戰術核武後，烏國總統辦公室網站3月30日出現一份線上請願書，呼籲基輔在烏國領土部署核武，或自行發展核武，以進行武裝。

據規定，一旦連署人數達到2萬5000人，澤倫斯基就必須公開回應。不過截至1日下午，該項連署僅吸引611人參加，澤倫斯基辦公室也未就此置評。

在同樣遭到西方孤立的情況下，平壤正與莫斯科正建立更緊密的關係，平壤也在去年俄羅斯全面入侵烏國後表態支持莫斯科。

白宮3月30日表示，美國已掌握新情資，稱俄國正另闢蹊徑，積極尋求以糧食援助作為交換，從北韓那裡獲得武器，平壤則否認向莫斯科提供武器。（譯者：施施）1120402

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