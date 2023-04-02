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澤倫斯基：俄任輪值主席 象徵安理會權威「破產」

2023/4/2 03:16
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天批評，俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國一事堪稱「荒謬」，這表明該機構的權威與公信力已「徹底破產」。

路透社報導，俄羅斯今天接任安理會主席國。主席國每月輪調，俄國上次輪值這個職務是在去年2月，當時俄軍對烏克蘭發動全面入侵。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在晚間演說中強調，「不幸的是，我們…有一些顯然相當荒謬且具破壞性的消息」。他還說，昨天的俄軍砲擊炸死1名年僅5個月大的男嬰。

他說，「與此同時，俄羅斯出任聯合國安理會主席。很難想像還有什麼事比這更能證明這些機構（的權威與公信力）已經徹底破產。」

澤倫斯基還說，現在是對包括安理會在內的全球機構進行全面改革的時候。

「改革顯然有其必要，以防止恐怖主義國家，以及其他想成為恐怖主義國家者破壞和平。」

克里姆林宮昨天表示，俄羅斯打算行使主席國的「一切權利」。

美國3月30日呼籲俄羅斯在輪值安理會主席國後「行為舉止符合專業」；並說，無法阻止俄國輪值主席。（譯者：施施）1120402

#澤倫斯基
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