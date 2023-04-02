安全防務對話 美允助越南加強海上執法能力

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越美政治安全防務對話近日在華府舉行，美方代表在會上表示，將幫助越南提高海上執法能力，並重申支持東協在地區安全架構中的協商共識和核心作用。

越南官媒越通社（VNA）報導，第12次越美政治安全防務對話3月30日在華府舉行，越南外交部副部長何金玉（Ha Kim Ngoc）與美國國務院政軍局助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）率團出席。

報導指出，雙方對兩國在國防安全、執法和解決戰後問題的合作進展表示肯定；同意根據各自國家利益、條件和政策，繼續穩步發展雙邊防務關係，並擴大網路安全、打擊跨國犯罪和聯合國維和行動等領域的合作。

美方代表重申，將繼續透過培訓和設備轉讓，幫助越南提高海上執法能力和越南部隊鑑定遺骸的能力。

雙方還就共同關心的國際和地區問題進行討論，共同強調維護航行和飛行自由與安全，以及在國際法的基礎上和平解決爭端，不使用武力或以武力威脅等的重要性。

美方重申，支持東南亞國家協會（ASEAN）在地區安全架構中的協商共識和核心作用。

何金玉在會上重申，越南始終將美國視為最重要的合作夥伴之一；路易斯重申，美國始終支援一個強大、獨立和繁榮的越南。雙方表示，將繼續就仍存在分歧的問題進行坦誠、建設性和定期對話。

在對話期間，越南代表團一行並與美國外交部、國防部、國家安全會議的官員、部分國會議員和國會顧問進行討論，並會見部分美國企業代表。（編輯：周永捷）1120402