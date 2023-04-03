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印尼前稅務官員藏鉅款 涉收賄遭肅貪委員會拘留

2023/4/3 23:03
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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）印尼稅務總局前高官拉費爾因涉嫌與一家稅務顧問公司不當勾結，今天遭當局拘留。肅貪委員會在拉費爾的保險箱內發現價值約新台幣6700萬元的外幣現金，要求他證明這些錢的來源。

「雅加達郵報」（Jakarta Globe）等印尼媒體報導，肅貪委員會今天在雅加達召開記者會表示，他們拘留了稅務總局前官員拉費爾（Rafael Alun Trisambodo），原因是他在財政部稅務總局工作期間，涉嫌不當勾結一家稅務公司並從中獲利。

肅貪委員會主席菲爾利（Firli Bahuri）說，他們要求拉費爾必須證明名下保險箱內市值折合322億印尼盾（約新台幣6700萬元）的外幣是合法取得，這些外幣包括歐元、新加坡幣及美金。

菲爾利還表示，拉費爾在一些公司中擁有股份，其中包括一間稅務顧問公司。此外，當納稅人遇到稅務上的麻煩時，拉費爾會推薦這間稅務顧問公司給予協助。

報導稱，拉費爾是2005年被任命為稅務調查員，有權調查和追究納稅人的逃稅行為。

肅貪委員會日前也在拉費爾家中進行搜查，並扣留了一些錢包、皮帶、皮包及珠寶等奢侈品以及印尼盾現金。

拉費爾因為兒子馬里奧（Mario Dandy Satriyo）2月毆人，被網友發現一家人過著奢華生活，不符合公務員薪資收入，因此遭當局調查財產來源。

經一個多月調查，肅貪委員會上週稱，因拉費爾涉嫌自2011年至2023年收賄長達12年，將他列為嫌犯。

拉費爾3月24日接受肅貪委員會查詢時曾否認收賄，並說他的財產並未增加。不過他上週改口表示，接受這樣的指控，且已準備好面對法律程序。（編輯：周永捷）1120403

#拉費爾
#菲爾利
#財政部稅務總局
拉費爾
印尼官員因兒子毆人遭調查 爆出涉連續收賄12年印尼高官之子毆人被揭生活奢華 父遭停職調查
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