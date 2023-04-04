逾300烏克蘭人遭囚密閉地下室 澤倫斯基咒蒲亭黑暗中度餘生

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（中央社烏克蘭亞吉德涅3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他希望俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）在一個只有水桶當廁所的黑暗地下室裡度過餘生。

法新社報導，澤倫斯基是在與德國副總理哈柏克（Robert Habeck）造訪基輔（Kyiv）以北的亞吉德涅村（Yagidne），紀念當地從俄羅斯軍隊手中解放一週年時，發表上述談話。

去年2月發動全面入侵行動過後不久，俄羅斯人將亞吉德涅村幾乎全村人口的367人強行關進一個沒有窗戶、面積不到200平方公尺的學校地下室。

包括長者和約50名兒童在內的村民，被關在這座地下室27天，年紀最大的93歲，最小的只有6週大，其中11人死亡。

澤倫斯基說：「看到這一切之後，我希望俄羅斯總統在地下室裡用水桶當廁所度過餘生。」

澤倫斯基表示，被關在地下室27天的村民寫下死者的名字，「以免將他們遺忘」。

他還說：「孩子們寫下烏克蘭國歌的歌詞。」

一名倖存者說，有些人因為缺氧死在小地窖裡。

38歲的波爾吉（Valeriy Polgui）告訴法新社：「一開始這裡很冷，但後來人多了，氧氣就不夠了。老年人因缺氧而失去知覺，失去理智，然後死去。」

另一名倖存者說，俄軍把二話不說就把他們帶到地下室，裡面只有幾把椅子和充當臨時桌子的木板。沒有床或床墊，人們只能睡在地板上或坐著。

約1個月後，俄軍開始撤出基輔郊區。亞吉德涅村所在的切爾尼戈夫州（Chernigiv）2022年3月30日獲得解放。

基輔當局和西方政府指控俄軍在烏克蘭犯下多項戰爭罪，莫斯科則否認相關指控。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120404