更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

逾300烏克蘭人遭囚密閉地下室 澤倫斯基咒蒲亭黑暗中度餘生

2023/4/4 09:50（4/4 10:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭亞吉德涅3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他希望俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）在一個只有水桶當廁所的黑暗地下室裡度過餘生。

法新社報導，澤倫斯基是在與德國副總理哈柏克（Robert Habeck）造訪基輔（Kyiv）以北的亞吉德涅村（Yagidne），紀念當地從俄羅斯軍隊手中解放一週年時，發表上述談話。

去年2月發動全面入侵行動過後不久，俄羅斯人將亞吉德涅村幾乎全村人口的367人強行關進一個沒有窗戶、面積不到200平方公尺的學校地下室。

包括長者和約50名兒童在內的村民，被關在這座地下室27天，年紀最大的93歲，最小的只有6週大，其中11人死亡。

澤倫斯基說：「看到這一切之後，我希望俄羅斯總統在地下室裡用水桶當廁所度過餘生。」

澤倫斯基表示，被關在地下室27天的村民寫下死者的名字，「以免將他們遺忘」。

他還說：「孩子們寫下烏克蘭國歌的歌詞。」

一名倖存者說，有些人因為缺氧死在小地窖裡。

38歲的波爾吉（Valeriy Polgui）告訴法新社：「一開始這裡很冷，但後來人多了，氧氣就不夠了。老年人因缺氧而失去知覺，失去理智，然後死去。」

另一名倖存者說，俄軍把二話不說就把他們帶到地下室，裡面只有幾把椅子和充當臨時桌子的木板。沒有床或床墊，人們只能睡在地板上或坐著。

約1個月後，俄軍開始撤出基輔郊區。亞吉德涅村所在的切爾尼戈夫州（Chernigiv）2022年3月30日獲得解放。

基輔當局和西方政府指控俄軍在烏克蘭犯下多項戰爭罪，莫斯科則否認相關指控。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120404

#澤倫斯基
#俄軍
#法新社
澤倫斯基
澤倫斯基5日訪華沙 與波蘭總統和烏克蘭難民會面布查鎮屠殺案1週年 烏克蘭誓言繼續為獨立而戰
蒲亭
俄國太平洋艦隊將設特種潛艦隊 攜帶海神核魚雷俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
芬蘭入北約 俄羅斯副外長：將加強西北部軍力