UN人權理事會決議 要俄別再強行移送烏克蘭兒童

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（中央社日內瓦/莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯被控強行移送烏克蘭兒童與平民到俄國控制的地區，聯合國人權理事會今天要求俄方提供訊息，並讓相關人士與這些人接觸。俄方表示，若家人要求，會將兒童送回。

法新社報導，聯合國人權理事會通過決議，要求莫斯科「停止在烏克蘭境內非法強制轉移及遣送平民和其他受保護人員，或送到俄羅斯聯邦」。

這項決議在人權理事會47名成員中以28票贊成、2票反對和17票棄權的結果獲得通過，僅中國和厄利垂亞投反對票。

決議內容特別強調那些被移送的兒童，「包括來自機構照顧的兒童、無人陪伴和失散的兒童」。

克里姆林宮被控將上萬名兒童從戰火中的烏克蘭送到俄羅斯或俄軍占領的地區，此事一直是人權理事會近6週會議期間的敏感話題。

俄羅斯兒童權利專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）今天說，如果這些兒童的家人提出要求，她隨時可以將孩子送回烏克蘭。國際刑事法院（ICC）上月以涉嫌非法帶走烏克蘭兒童為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和利沃瓦－貝洛瓦發布逮捕令。

根據利沃瓦－貝洛瓦辦公室今天發布的報告，自3月29日以來，已有來自9個家庭的16名兒童與他們的烏克蘭親屬團聚。

基輔當局堅稱，截至今年2月，超過1萬6000名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

俄羅斯則聲稱是從戰區「拯救」這些兒童，並已制定程序，讓他們與家人團聚。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120405