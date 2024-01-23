巴西北部規模6.6地震深度逾600公里 未傳出災損

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西北部地區20日發生芮氏6.6地震，這是巴西歷史上最大的地震。根據美國地質調查所，地震在巴西利亞時間下午6時31分，當地時間下午4時31分發生。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，儘管美國地質調查所（U.S. Geological Survey）通報，這次地震發生在阿克里州（Acre）塔勞阿卡（Tarauacá）附近，但地震的確切座標指向亞馬遜州（Amazonas）伊皮克蘇納（Ipixuna）的一個孤立地區。

報導指出，目前尚無人員傷亡或物質損失通報，因為地震的震源深度614.5公里，耗散地震能量。根據地質學家的說法，人們幾乎感覺不到這種深度的地震。

中國地震台網中心也測定這次地震強度為6.6，但震源深度為630公里。

20日晚上8時左右，巴西地震網（Rede Sismográfica Brasileira）通報塔勞阿卡發生芮氏6.5地震，震源深度628公里。

根據巴西地震網，巴西與秘魯邊境的大多數地震都是深源地震，因為納斯卡板塊（Nazca Plate）俯衝於南美洲板塊和安地斯山脈之下，地震的強度可因相對較大的深度而減輕。

2022年6月7日，阿克里西北部的塔勞阿卡發生過6.5地震，當時也沒有造成人員傷亡或物質損失。

報導指出，塔勞阿卡之所以發生地震，是因為靠近地球上地震活動最活躍的地區之一安第斯山脈。根據美國地質調查所的數據，過去45年中，塔勞阿卡250公里半徑範圍內發生了大約96次地震，但沒有一次造成嚴重後果。

到目前為止，阿克里和亞馬遜州政府以及塔勞阿卡市和伊皮克蘇納市政府都沒有發表聲明。

在塔勞阿卡地震之前，巴西歷史上最大的地震於1955年1月31日在中西部馬托格羅索州（Mato Grosso）同巴多爾（Serra do Tombador）山區發生，地震強度6.2。（編輯：陳承功）1130123