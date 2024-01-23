中國新疆西部7.0地震 鄰國吉爾吉斯建築也搖晃
2024/1/23 05:06（1/23 22:23 更新）
（中央社北京23日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）指出，中國新疆阿克蘇地區烏什縣今天凌晨發生規模7.0強震，可能造成當地出現災損傷亡。
這起強震發生於當地時間凌晨2時過後不久，震央位在新疆阿克蘇市以西約140公里處，震源深度僅13公里。強震不久後，當地又出現多起餘震，規模分別為5.5、5.1、5.0。
新華社報導，中國地震台網測定，今天凌晨2時9分，新疆阿克蘇地區烏什縣發生規模7.1強震，震源深度22公里。
鄰近震央的阿克蘇地區柯坪縣有民眾透露，強震之後當地很多人都跑到樓下避難，一些人為了躲避餘震，已經開著車子到空曠的地方。
美國地質調查所表示，這起強震可能導致人員傷亡。但震央所在地的鄉村山區尚未立即通報有人員傷亡的消息。
美國地質調查所還提到：「恐造成重大損失，而且災損範圍可能很廣泛。」
另外，在比鄰中國新疆地區的吉爾吉斯，法新社記者指出，吉國首都比許凱克（Bishkek）也受到強震影響，當地建築搖晃、傢俱位移，民眾紛紛逃出家門到街上避難。（譯者：陳彥鈞）1130123
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