美軍空襲伊拉克境內伊朗民兵組織釀2死 巴格達不滿

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀今天表示，美軍空襲伊朗支持的武裝分子在伊拉克使用的3處設施，以回應美軍人員在伊拉克和敘利亞遭受的攻擊。伊拉克官員說，這波攻擊造成2人死亡。

綜合法新社和路透社報導，就在幾天前，位於伊拉克西部的美軍人員遭彈道飛彈和火箭攻擊，五角大廈將此次攻擊歸咎於伊朗支持的武裝分子。這些攻擊將導致美軍撤離伊拉克的巨大壓力增加。

奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中表示：「美軍對伊朗支持的民兵組織真主黨旅（Ketaeb Hezbollah）和其他伊朗相關組織在伊拉克使用的3處設施進行必要且適當的打擊。」

奧斯汀說，「這些精準打擊是針對獲伊朗支持的民兵，在伊拉克和敘利亞對美國及聯軍人員一系列升級攻擊，所做出的直接回應」。他指的是以美國為首、打擊伊斯蘭國（IS）聖戰士的國際聯軍。

他還說，美國不尋求升高該地區的衝突，但「已做好充分準備，採取進一步措施來保護我們的人民及設施」。

美軍中央司令部（US Central Command）表示，這次攻擊的目標是真主黨旅「總部、倉庫及火箭、飛彈和單向攻擊無人機能力的訓練地點」。

根據五角大廈說法，自去年10月中旬以來，美軍及盟軍駐伊拉克和敘利亞人員已在與伊朗結盟的武裝分子發動的約150起攻擊中成為目標，美方也在伊拉克和敘利亞這2國進行報復性攻擊，其中包括今年稍早在巴格達殺死一名親伊朗指揮官。

這起攻擊尤其激怒伊拉克政府，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）呼籲以美國為首打擊伊斯蘭國聖戰士的聯軍離開該國。

美軍在伊拉克駐紮2500名人員，在敘利亞則有900名美軍人員，藉以防止伊斯蘭國死灰復燃。伊斯蘭國曾在這2國占據大片領土。

伊拉克國家安全顧問阿拉吉（Qassem al-Aaraji）表示，美國針對伊拉克境內獲伊朗支持的武裝分子使用的設施發動攻擊，「對帶來平靜毫無幫助」。他還說，此舉也是「公然侵犯伊拉克主權」。

阿拉吉在社群媒體平台X發文說：「美方應加大壓力，要求（以色列）停止在加薩的攻勢，而不是瞄準和轟炸伊拉克國家機構的基地。」（譯者：陳昱婷/核稿：侯姿瑩）1130124