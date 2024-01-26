中國公民在夏威夷被潑化學液體重傷 中方提交涉

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（中央社台北26日電）當地時間23日晚，一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道遭人潑化學液體，導致嚴重受傷、入院治療，嫌犯尚未落網。中國駐美國洛杉磯總領事館已向美方提交涉，並要求盡快拘捕並查明動機。

中國媒體南方都市報報導，當地警方仍未尋獲涉謀殺未遂的嫌疑人，也未確定襲擊中使用的化學液體及襲擊發生的可能動機，但是多位目擊者對嫌疑人的特徵進行了描述。

案件發生於23日晚間，在夏威夷檀香山市區街道上，一名嫌疑人從前方接近一位中國女性公民，並往她的臉上潑了一種不名的化學液體。

受害者目前在歐胡島重症監護室接受治療，情況危急。

當地時間24日下午，警方召開記者會披露事故的細節。警方指出，女子被化學液體潑灑後，跑到附近一家健身房內，並告訴目擊者被一名身分不明的男子襲擊。

在救護人員到達之前，健身房內的人向受害者潑水，試圖減輕她的疼痛。

警方表示，該化學液體導致受害者臉部、手臂和上半身燒傷。此外，她因吸入了一些化學液體，導致喉嚨與肺部受傷。

襲擊發生後，有目擊者表示，看到嫌疑人身著黑色連帽夾克、迷彩褲與戴上白色口罩。

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另有目擊者說，有看到嫌疑人赤裸上身，背著黑色背包。根據描述，嫌疑人為一名20多歲的男子，身高約172公分，體重介於73公斤至82公斤，中等身材。

根據中國駐洛杉磯總領事館表示，總領事郭少春已即時向夏威夷州政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責歹徒殘忍的不法行為，要求州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，將歹徒繩之以法。總領館並已派出工作組緊急趕赴當地。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1130126