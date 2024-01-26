更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

菲律賓擬定群島海道法 防外國船舶飛機任意通行

2024/1/26 20:15（1/26 20:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為菲律賓海軍艦隊去年10月在面向南海的卡朋斯島附近舉行聯合演習。（菲律賓海軍提供）
圖為菲律賓海軍艦隊去年10月在面向南海的卡朋斯島附近舉行聯合演習。（菲律賓海軍提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）菲律賓眾議院三讀通過群島海道法案，目前由參議院審議中。此法旨在菲律賓群島水域建立海上航道，防止外國船舶飛機在此任意通行，以保護菲律賓領土。

菲國眾議院去年12月無異議三讀通過菲律賓群島海道法案（Philippine Archipelagic Sea Lanes Act），提交參議院審議。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和ABS-CBN新聞網報導，菲國參議院1月24日舉行聽證會，國防部和外交部支持建立菲律賓群島海上航道，指此舉將保護菲國領土。

菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）說，若結合運用群島海道法、2016年仲裁裁決及聯合國海洋法公約（UNCLOS），菲律賓將擁有法律依據來爭取主權權利，可對違法者提起強有力的訴訟。

他表示：「我們會有更強有力的基礎，針對任何事件，我們都有具體的法律，例如透過群島海道法，幫助我們在任何違法行為出現時進一步立案。由於這項法律的存在，違法行為侵犯我們的主權。」

國防部次長馬德里亞加（Ignacio Madriaga）說，建立海上航道至關重要，未建立群島海道甚至可能對菲律賓不利。

他表示，如果沒有專門為軍機和外國軍艦指定海上航道，任何外國軍用船隻和飛機都可以通過菲律賓的內水或群島海道，而且他們有藉口。中國就曾說過：「（菲律賓）沒有指定的群島海道可供我們通過。」

根據眾議院通過的法案，菲國總統將可指定適合外國船舶和飛機快速通過其群島水域和鄰接領海的群島海道和飛行航道座標，並授權總統替換或新增海上航道。

此法案還規定外國船舶和飛機行使群島海道通行權，通過菲律賓既定海上航道和鄰接群島水域的權利與義務，以及違反相關規定的罰則。（編輯：周永捷）1130126

#菲律賓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25