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傳中情局長將會以色列埃及卡達官員 尋求以哈停火

2024/1/27 06:09
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）一名安全消息人士今天告訴法新社，美國中央情報局長「未來幾天」將在巴黎與以色列、埃及情報首長，以及卡達總理會面，以尋求以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）停火。

這名消息人士證實「華盛頓郵報」（Washington Post）等媒體報導，這些媒體指美國總統拜登將指派中情局局長勃恩斯（William Burns）前往商議讓哈瑪斯釋放人質，以交換停止敵對行動。

白宮表示，拜登今天與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）談話，討論如何釋放仍遭哈瑪斯俘虜在加薩的人質。

白宮說，儘管華府致力促成另一項關於釋放人質的協議，但「近期事態發展」的可能性並不大。（譯者：徐睿承）1130127

#哈瑪斯
#拜登
#白宮
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